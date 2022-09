Twitter: Consejos para mantener tu cuenta segura y protegida

Twitter, así como las demás plataformas que nos permiten comunicarnos con cualquier persona alrededor del mundo, nunca está exenta a robos de información, o bien que una persona quiera hackear nuestros accesos para así leer toda la información que manejamos en los mensajes privados, así que aquí hay una lista de algunos consejos para tener protegidas nuestras cuentas.

Actualmente, las personas dedicadas al delito digital tienen muchas maneras de poder realizar los ataques, sobre todo hay estrategias que funcionan más en las redes sociales, esto implica a Twitter, pero también a las demás que hay en el mercado y es que el punto principal por el que funcionan dichos robos, es porque utilizan engaños para poder llegar directamente al usuario y así acceder directamente a toda la información

Para poder proteger de forma correcta tu cuenta y que no sufras robo de información, estos son algunos tips que te recomendamos, así como advertencias y puntos que debes de tomar en cuenta para no tener ningún problema. Una de las principales formas por las que se han reportado los robos de las cuentas es por la recepción de mensajes directos por parte de desconocidos, muchas personas reciben mensajes de gente que no conocen y los aceptan, es aquí cuando comienza su estrategia.

Consejos de seguridad.

Consejos para cuidar tu cuenta

En el mundo digital, existe algo llamado phising, método mediante el cual un sitio web falso se hace pasar por uno oficial, puede ser cuenta de banco, tienda en línea, servicios de streaming y redes sociales, entonces, se han reportado casos de que las personas son contactadas por supuestos agentes de banco empleados de redes sociales y demás y envían dicho URL falso, la víctima cree que es real y escribe todos sus datos de acceso, convirtiendo en esta manera la principal forma de robar datos.

Lo que tienes que evitar son enlaces provenientes de personas que no conoces, aquellos que tengan terminaciones muy extrañas o bien, leer detenidamente el enlace para que sea el nombre oficial y no se salten una letra o palabra tratando de falsear dicha información, aunque la recomendación es nunca abrir mensajes de desconocidos dentro de la plataforma.

Fuera de Twitter también nos pueden robar la cuenta, cuando lleguen correos electrónicos hay que leer si realmente es oficial, aunque es importante mencionar que la gran mayoría de información siempre está directamente en la plataforma y no es por correo, revisar quién envió el mensaje y buscar más información sobre la persona.

No debes de compartir ningún dato de inicio de sesión, es decir, correo electrónico o número telefónico que pueda comprometer tu cuenta, en caso de que por alguna razón hayas caído en pishing o compartido información vital, tienes que cambiar rápidamente la contraseña, recuerda usar números, mayúsculo carácter especiales y que sea distinta así con otra temática con respecto de la que ya tenías.

Habilita la autenticación en dos pasos, misma que te permite elegir quién tiene o no el acceso a tu cuenta, gracias a esta tecnología, si alguien quiere entrar, se enviará un mensaje de texto o correo con un número especial, y al menos que tú no lo compartas, nadie podrá entrar.

Estas son algunas recomendaciones que hay para que puedas proteger al máximo tu cuenta de Twitter, es importante nunca compartir ningún dato, también no aceptar mensajes de personas desconocidas y finalmente no visitar sitios web extraños.

