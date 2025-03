¿Aún funciona Hi5? Así puedes entrar a tu antiguo perfil y recuperar tus fotos

¿Todavía te acuerdas que un día tuviste Hi5? No mientas, si eres de la generación de la apertura de redes sociales estamos casi seguros que fuiste parte de esta red social que tenía todo el estilo emo que caracterizó al 2007, 2008 y 2009. Y si estás aquí es porque de alguna forma te interesa saber si aún existe tu cuenta o si todavía puede usarse la plataforma, pues para resolver tus dudas ya investigamos toda esta información por ti y te invitamos a que te quedes a leerla.

Hi5 fue la segunda red social en llegar a este mundo, después de MySpace, sin embargo, esta última no tuvo el gran impacto que Hi5. Por varios años, está plataforma fue la favorita de adolescentes y muchos adultos para empezar a interactuar con otras personas, era el espacio donde podías compartir un poco de ti, de tus y de tus gustos, podías personalizar tu perfil a tu gusto y podías conectar con tus amigos.

En aquel momento era sorprendente y a para muchos fue una gran época de interacción a través del internet. Sin embargo, la plataforma duró muy poco, ya que poco después llegó Facebook y acaparó a todos los usuarios de MySpace y Hi5, quienes rápidamente se trasladaron a la nueva novedad social. Unos años después algunos todavía usaban de manera paralela las dos redes pero en un aburrí y cerrar de ojos todos se trasladaron a Meta (antes Facebook) debido a las actualizaciones y herramientas con las que estaba innovando.

Muchas personas dejaron su cuenta de Hi5 poco a poco y muchos años después se acordaron que todavía existía, claro que hubo muchos que ya no recordaban su contraseña y ya no pudieron ingresar nunca más a su perfil. Otros dejaron que su perfil muriera junto con la red y algunos más decidieron cancelarla, no sin antes guardar todas las fotos que ahí habían compartido.

Muchas personas dejaron su cuenta de Hi5 poco a poco y muchos años después se acordaron que todavía existía | Foto: Instagram Guia Central

¿Todavía sirve Hi5?

Increíblemente sí, todavía puede usarse la red social aunque ya cuenta con un formato diferente, incluso te permite unirte como usuario nuevo al vincular tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google. Y si todavía te sabes el mismo correo y contraseña que tenías hace más de 10 años aún puedes ingresar a tu perfil, aunque es probable que se hayan perdido algunas fotos o publicaciones debido a los ajustes que hizo la plataforma en el transcurso de estos años.

Pero es probable que si durante estos años no usaste tu cuenta ya la hayan cancelado, pues muchos de los perfiles de Hi5 fueron hechos con correos de Hotmail, compañía que cambio a Microsoft hace unos años, por lo que si no usaste tu email lo más seguro es que tu correo haya sido cancelado y por lo tanto tu Hi5.

Es probable que si durante estos años no usaste tu cuenta ya la hayan cancelado | Foto: Captura de pantalla

¿Puedo recuperar mi cuenta de Hi5?

Si olvidaste la contraseña puedes seleccionar la opción de que la olvidaste, así Hi5 enviará un correo a tu bandeja para reestablecer la clave, siempre y cuando tu email siga activo. En tal caso podrás entrar a tu perfil y ver cómo quedó la última vez que lo abriste, aunque reiteramos lucirá completamente diferente ante las actualizaciones de la red social, y puede que algunos de tus datos que hayas escrito también hayan desaparecido.