Netflix: Hackers buscan seguir compartiendo cuentas, pese a las restricciones anunciadas

En días recientes, Netflix dio a conocer que trabajaba en una estrategia para que las personas no pudieran compartir sus cuentas con otras que no tienen el mismo domicilio; sin embargo, algunos usuarios creen que aún será posible engañar a la plataforma de internet.

La empresa no ha dado a conocer cómo es que llevará a cabo este proceso, ni los protocolos que utilizará para reconocer a los usuarios que no se conectan desde el mismo sitio, por lo que las teorías al respecto no se han hecho esperar en los foros especializados.

¿Cómo pretenden algunos engañar a Netflix?

En el mercado hay varias aplicaciones VPN, acrónimo que se utiliza para definir las palabras "red privada virtual" en inglés. Estos desarrollos permiten que las personas puedan ocultar su información a los proveedores y aplicaciones a las que se conectan.

Esta tecnología funciona ocultando la IP del usuario, su compañía de internet, así como cualquier información que esté relacionada con el lugar en el que vive.

Otra de las herramientas que tiene esta aplicación es la de permitir que cada usuario elija el punto desde el cual quiere conectarse. Es decir, engaña a cualquiera que pretenda entrar a su dispositivo para hacer creer que la conexión se hizo desde otro lugar del mundo.

¿Cómo se podría hacer?

Bastaría con que las personas que comparten una cuenta del servicio de streaming se pongan de acuerdo en bajar una de estas VPN y la configuren para que aparezca que todos están situados en el mismo lugar.

Sin embargo, esto podría acabar con el truco que suelen usar muchos usuarios, el cual consiste en situarse virtualmente en otros países para poder ver contenido oculto que solamente puede verse en otras naciones.

Sin duda, los ingenieros de Netflix conocen este tipo de desarrollos; sin embargo, hasta el momento no ha habido una forma eficaz en la que los gobiernos, las empresas u otros usuarios puedan evitar ser engañados por estos recursos.

El único obstáculo que puede haber con respecto a esta práctica está incluida dentro de los término y condiciones de uso de la app, en los cuales la compañía da a conocer que hace una recopilación de los dispositivos con los cuales se conecta una familia a la red de manera automática, así como la información personal de pago del socio que contrata el servicio, candados con los que se pueden hacer conjeturas sobre la geolocalización de los usuarios.

Otro aspecto a lo que se le da acceso a Netflix es a publicaciones no privadas que se hacen en redes sociales, los cuales puede asociar a direcciones IP.

El reto de la compañía es automatizar estos procesos, pues aunque basta una vista rápida al comportamiento de sus clientes para determinar que no comparten domicilio, hacer la revisión individual es un proceso que requiere mucho tiempo e infraestructura.

