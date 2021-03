Netflix: ¡El fin se acerca! Ya no podrás compartir tus contraseñas con tus amigos y familiares

En algún momento de la vida todos hemos compartido nuestra contraseña de Netflix para que algún familiar o amigo pueda ver alguna película que les recomendamos.

O incluso, a veces entre varios pagan diferentes servicios de streaming para poder tener acceso a más servicios.

Pero ahora Netflix, que siempre ha sido muy permisivo, podría cambiar algunas de sus reglas, esto según varios medios de Estados Unidos.



Algunos usuarios de Netflix recibieron un mensaje de advertencia para comprobar que viven en el mismo lugar que el dueño de la cuenta (es decir, el que se supone que paga). para esto, Netflix pide enviar un mensaje por mensaje de texto o por email.



Según un portavoz de Netflix, esto se está haciendo para garantizar que las personas que usan las cuentas de Netflix desde diferentes lugares se encuentren autorizadas para hacerlo.

Aunque aún no se hace oficial el lanzamiento de esta nueva función todo pareciera indicar que en un futuro ya no se podrán compartir las contraseñas a personas que no vivan dentro de la misma casa.



Esta no es la primera vez que vemos que una plataforma de streaming intenta hacer algo así ya que Spotify en algún momento también había comentado que iba a hacer algo así pero ya no se llevo a cabo.



Esperemos que Netflix de un comunicado oficial pronto ya que eso podría modificar las plataformas con las que los usuarios decidan quedarse en un futuro ya que la variedad que ya hay y las nuevas que llegarán nos ofrecen un catálogo muy amplio de donde escoger.