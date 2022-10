¿Microsoft te está espiando a través de su explorador Edge? Aquí te contamos la verdad

Microsoft podría estarnos espiando a través de su explorador Edge ¡y nosotros ni enterados de tal suceso! Te explicamos. Este navegador ejecuta procesos dentro del sistema Windows en segundo plano. Por lo que no se tiene la certeza de qué hace con exactitud cada que lo llegas a usar o… peor aún, cuando no lo cierras bien y este supuestamente continúa en funcionamiento.

Empecemos por lo básico

Como todo sistema operativo, Windows se encuentra gestionando y ejecutando procesos de forma continua para hacer funcionar nuestro ordenador y que podamos interactuar con el mismo. Sin embargo, hay veces en que se gestionan programas en segundo plano cuyo propósito o sentido es desconocido.

¿Qué es Microsoft Edge?

Edge es el sucesor de Internet Explorer, un navegador que dominó el mercado hasta que sus limitaciones y problemas llevaron a que la creación de aplicaciones mucho más avanzadas dejaran a Microsoft muy atrás. Una particularidad que diferencia a la nueva aplicación de su predecesor es que no forma parte del sistema operativo, pese a que desde Redmond afirmen que sí. Este es el campus de la compañía donde desarrollan las actualizaciones para Windows.

Lo peligroso de este es que consume recursos sin usarlos. Al igual que Safari de Apple y Chrome de Google se basa en el motor webkit. Es es un marco o interfaz que proporciona páginas web "bien formadas" basadas en su lenguaje computacional.

Sin embargo, en el caso del explorador de Windows, se encuentra siempre ejecutándose en segundo plano. Páginas de nicho y especializadas en el tema aseguran que incluso si el usuario no lo ha ejecutado nunca en su PC o simplemente no lo tiene abierto, Edge está ahí ejecutando el programa. Aseguraron que con una simple visita a la línea de comandos confirmaron esta información.

El latente peligro detrás del explorador

De acuerdo con el pantallazo de otros medios especializados, cuya versión de Windows se desconoce que sea la más reciente, hay ocho procesos, tres en “running” y cinco en “unknown”. Esto es alarmante debido a que la tercera columna indica qué servicio del sistema es y por tanto, en este ejemplo, no es algo que el sistema operativo necesite para funcionar. Nosotros también nos dimos a la tarea de corroborar esta información y en nuestra ventana nos salieron 11 procesos al abrir el navegador. Ojo, esto es muy importante. Cuando ejecutamos Edge nos mostró cuatro procesos en funcionamiento y siete en “desconocido”.

Parece que esto se debe a que con las extensiones del navegador que vienen por default, se ejecutan de esta forma y por ello se ve reflejado así en Windows PowerShell. En caso de que quites dichas extensiones, el programa todavía consume recursos del sistema y casi 200 MB de la memoria RAM. Esto hace que el equipo se trabe y se malgaste la capacidad de rendimiento. Es decir, parte de la memoria se usa pero no en el programa y mucho menos en el sistema operativo.

¿Cómo solucionamos este funcionamiento de Microsoft Edge?

Se debe cerrar el programa desde PowerShell. Con esto el explorador ya no ejecutará estos “desconocidos” procesos. Sin embargo, nosotros solo cerramos la ventana como normalmente se haría y el navegador ya no ejecutaba ninguna función dentro de Windows. Aún así te compartimos el paso a paso para estar seguros de que Edge no “hace o realiza tareas” a tus espaldas.

Paso a paso

Pulsa la teclas Windows y X al mismo tiempo. Del menú contextual selecciona Power Shell o símbolo del sistema. Se abrirá la línea de comandos, con esto podrás cerrar Microsoft Edge solo teclea: taskkill /f /IM msedge.exe. La terminal informará una serie de mensajes consecutivos que se han cerrado todas las instancias de msedge.exe.

Tras cerrarse, la información de la barra de tareas en cuanto a temperatura y clima del día empezará a parpadear para actualizarse, así como el conjunto de noticias del día que aparecen al hacer clic sobre la página web. Sin embargo, una visita de nuevo a la línea de comandos mostrará que Microsoft Edge ya no se encuentra activo.

En conclusión, ¿este explorador espía al usuario?

Algunos medios de nicho aseguran que sí, apuntan que al usar el navegador el espionaje se hace a través de un pequeño procesador al que, ni como administrador, se tiene acceso. Además especifican que Microsoft recientemente ha renovado y se ha incluido tanto en las últimas CPU de AMD como las de Intel.

Pero nosotros al iniciar sesión normalmente y tener otro explorador como predeterminado, jamás encontramos en segundo plano la ejecución de Microsoft Edge. Es decir, sí, al momento de correr e programa hay procesos que desconocemos que trabaja este navegador para “funcionar correctamente”. Pero al cerrarlo comúnmente, dejan de aparecer en el Power Shell.

¿Funciona de la misma forma Edge en mi tableta inteligente?

Windows 10 tiene una serie de aplicaciones en segundo plano que siempre están ahí, pero que nadie usa. Un ejemplo son una serie de Apps universales como: PhoneExperienceHost, la cual sirve para sincronizar el teléfono móvil con la PC. En ese caso es fácil retirar la aplicación, pero con Microsoft Edge la argumentación es que el sistema lo utiliza para ciertas funciones clave. Si esto fuera así, entonces el cierre de la aplicación supondría un colapso inmediato del sistema, sin embargo, esto no ocurre y tampoco se intenta reabrir la aplicación.

Edge realmente no es parte crucial del sistema y la política de Microsoft se basa más bien en intentar estandarizar su navegador. Así que es normal que venga por default en los dispositivos con Windows. Lo cierto es que, también se ha mejorado el explorador para competir con sus iguales Safari, Chrome, Mozilla Firefox, etc. Presume ahora de tener mejor rendimiento e interfaz. La verdadera pregunta que nos hacemos ahora, es si como internautas, le daremos la oportunidad de usarlo con las nuevas actualizaciones que Redmond implementó.

