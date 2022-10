¿Sin memoria en el celular? Borra estas apps que solo te quitan espacio

Las necesidades del uso de la tecnología han incrementado en los últimos 15 años, sobre todo lo que tiene que ver con los smartphone, por lo que siempre es sumamente importante mantener este tipo de dispositivos actualizados y con espacio en la memoria, pues son totalmente indispensables.

También es muy importante tener dentro de nuestra biblioteca digital aplicaciones que faciliten nuestra vida, sin embargo, muchas veces descargamos algunas o que ya están de cajón en nuestro celular y que representan un espacio en la memoria desperdiciado que podría volver lento a nuestro dispositivo electrónico con un amplio almacenamiento de información.

Si actualmente la memoria de tu celular ya se encuentra casi llena, a continuación te decimos qué tipo de apps debes eliminar o que ajustes en algunas de ellas debes realizar.

Código QR

Anteriormente, era necesario descargar apps que te permitiera leer este tipo de códigos, sin embargo, desde hace un par de años, la mayoría de los teléfonos se cuentan con un sistema que permite dar lectura usando la cámara de tu dispositivo y redireccionando al sitio web, así que si aún tienes alguna app de lectura de QR, es momento que te la borres.

Borra pelis o canciones descargadas en tus apps de streaming

Desde hace varios años, la mayoría de las plataformas de streaming permiten la descarga de series, películas o canciones para su reproducción sin conexión.

Sin embargo, es muy común que cuando usamos este modo de reproducción, dejemos almacenadas esos contenidos después de usarlos, por lo cual lo mejor es borrar esa pelis o series que ya vimos, en el caso de la canción, será bueno hacer una revisión de aquellas que no usamos frecuentemente y borrarlas.

Juegos

Casi todos los equipos del sistema Android, incluyen algunos juegos, si eres de los que no utilizan el móvil para jugar o no son de tu agrado los que vienen en el celular, no dudes en eliminarlos.

Boosters y limpiadores

Este tipo de herramientas sirven para cerrar las aplicaciones que se quedaron abiertas, mismas que pudieran estar consumiendo datos y energía, por lo que lo màs recomendable que tras utilizar una aplicación siempre la cierres por completo y no tengas una app que haga esta tarea.

