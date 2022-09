Modo avión: ¿Qué es y para qué sirve realmente esta función de celular?

El modo avión en los dispositivos móviles es muy importante durante un viaje, además de que es obligatorio en muchos vuelos, otras personas usan esta modalidad para poder descansar o cuando se encuentran en cines, o en otras actividades donde requieren no ser molestados.

Muchas personas no conocen qué otras funciones realiza habilitar el modo avión, la realidad es que una vez que activamos la característica, lo que se busca es reducir toda interferencia que pueda emitir o causar nuestro smartphone, tableta o computadora, ya que esto puede interferir directamente con el mando del avión y causar un accidente, es por eso que se recomienda tenerlo activo durante todo el viaje.

¿Para qué sirve el modo avión?

De acuerdo al profesor Doug Drury, especialista en aviación, ha indicado que con el paso del tiempo y la implementación de nuevas tecnologías en los aviones, ya no se supone un problema tan grande la interferencia y otros dispositivos encendidos dentro de la cabina, ya que cuentan con protección de errores de datos y demás.

Este modo fue inventado para evitar que los dispositivos electrónicos interfirieran con la computadora que va dentro del avión, ya que al emitir una frecuencia igual que la que tiene el avión puede modificar algunos parámetros muy importantes, aunque hay estudios que avalan que realmente no ocurre dicho fenómeno, además de que en algunos países como los Estados Unidos cuentan con bandas especiales para que no exista ninguna interferencia, el punto importante es el despegue y aterrizaje.

Tanto para irse como para llegar, es donde debe de mantenerse dicho modo para que no emiten ninguna señal, ya que es aquí donde podrían ocurrir riesgos, aunque bien hay algunas regiones del mundo donde ya no es necesario el modo avión para poder viajar, a pesar de estudios que avalan que no hay ningún riesgo, se sigue utilizando en muchos vuelos esto en los dispositivos

Foto: Pixabay

Sobre todo por que el experto Doug Drury dice que en aquellos vuelos cortos o bien donde hay muchas personas en la ciudad, puede estar lleno de señales e interferencias a todo esto sumar todos los dispositivos de usuarios, puede causar un caos en la computadora del avión, aunque nuestro smartphone, tableta o computadora también tiene un pequeño costo cuando se activa el modo avión.

El smartphone al entrar en modo avión, comenzará a buscar señales en todo momento, lo cual en algunos terminales, gastará más batería, todo depende del sistema operativo y fabricante, incluso se ha reportado que otros comenzarán a elevar su temperatura debido a que no tienen señal y están constantemente en su búsqueda, evidentemente esta situaci´n no es buena para los circuitos integrados que hay en su interior.

Afortunadamente para evitar dicha situación hay muchas aerolíneas que ofrecen señal dentro del vuelo, con esto se evita un posible daño o desgaste de los dispositivos móviles, todo funciona por 4G y vía satelital por lo que no debería de presentar problema alguno con respecto de la computadora del avión.

