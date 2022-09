¿Cómo restaurar tu teléfono celular a la versión de fabrica?

Cuando tu smartphone está muy lento, o bien quieres venderlo, muchas veces es necesario reiniciar de fábrica para poder tener un equipo con la velocidad y memoria como cuando era nuevo.

Así de que en caso de que quieras vender tu celular o bien ya se encuentre muy lento, algunas aplicaciones no funcionen correctamente o te estás quedando sin espacio, lo que puedes hacer es reiniciar tu smartphone como si fuera de fábrica y esta es la posible solución, ya que responderá como cuando era nuevo.

Todos los dispositivos móviles cuentan con la función de restablecimiento de fábrica, lo cual permite eliminar todo lo que está dentro del smartphone y regresar al estado que tenía cuando se compró, recuerda que realizar dicha acción borrará todo lo que tengas, así que se recomienda realizar un respaldo para no tener ningún inconveniente.

¿Cuándo darle mantenimiento al celular?

Aunque de forma oficial no hay una fecha predeterminada para reiniciar el dispositivo, se recomienda que en caso de que sea gama media, cada 2 o 3 meses se haga el proceso para mejorar tanto la velocidad como el rendimiento del smartphone, en caso de que no se note una ralentización no hay obligación de realizar el método antes mencionado.

Esto solo aplica para los dispositivos que ya están muy lentos, esto tiene algunas ventajas, ya que rápidamente una vez que se haya reiniciado vamos a notar como su velocidad incrementa o bien la recupera como cuando era nuevo, además de poder mejorar su fluidez al momento de hacer algunas tareas y ejecutar aplicaciones, así como si fuera completamente nuevo.

Antes de realizar esto, hay que crear una copia de seguridad, ya que todo será eliminado, esto incluye aplicaciones, fotografías, videos, documentos y demás archivos que tengas en tu smartphone, así que lo mejor será respaldar en Google Drive, pero también se recomienda hacerlo en una unidad física, es decir una USB o un disco duro.

Restablecer celular.

Foto: Pixabay

Para poder establecer, los pasos que hay que seguir son los siguientes:

Ir directamente a los ajustes o configuración, buscar restablecimiento de fábrica, pulsar sobre el botón y confirmar la acción, solo será cuestión de esperar, recuerda que tu dispositivo se puede reiniciar varias veces o bien, puede tardar en encender, esto solo es la primera vez en lo que cada uno de los procesos se lleva a cabo.

Esta es la manera mediante la cual puedes reiniciar tu dispositivo de fábrica y corregir algunos posibles errores que tenga debido al uso y también almacenamiento de información, también es posible que pida el pin o patrón de desbloqueo al momento de realizar la acción, así que es importante tenerlo listo.

