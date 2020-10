Evita que las fotos y videos de WhatsApp llenen la memoria de tu celular con este sencillo TRUCO

La aplicación WhatsApp se ha vuelto tan popular como forma de comunicación que es prácticamente imposible no tenerla en nuestro celular, para cuestiones de trabajo o familiares, ésta plataforma es una de las más utilizadas. Por la misma razón recibimos mucha información de nuestros contactos, como fotos y videos, los cuales terminan almacenados en la memoria del teléfono hasta que se llena.

Tener la memoria del celular saturada nos impide tomar más fotos y también recibir más información. Además, existen algunos teléfonos que se vuelven un tanto lentos cuando su capacidad está llena.

No podemos evitar que nuestros familiares, amigos y compañeros del trabajo nos manden archivos, y de hecho no son los mensajes de texto los que llenan la memoria, si no, como lo mencionamos anteriormente, las fotos, videos, imágenes y GIF´s, los que terminan almacenados en el teléfono.

¿Cómo evitar que los archivos de WhatsApp llenen la memoria del celular?

Para evitar que la app guarde el contenido multimedia en la galería del teléfono se debe deshabilitar la configuración de descarga automática para imágenes y videos, aunque eso es algo que muchos ya saben. Pero, con este sencillo truco evitarás que ese contenido llegue a la memoria del celular.

Para Android

Abre WhatsApp en tu teléfono Android

en tu teléfono Android Ve a Configuración haciendo clic en el menú de tres puntos

Pulsa en Ajustes

Entra en Datos y almacenamiento

Presiona Descargar con datos móviles y desmarca todas las opciones y acepta con OK

Repite el mismo proceso en la opción Descargar con Wi-Fi

De esta forma podrás evitar que la plataforma guarde automáticamente fotos y videos en el almacenamiento de tu teléfono, tanto con conexión 4G/5G como con la de Wi-Fi.

Para Apple