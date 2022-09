WhatsApp: Estos iPhone y Android se quedarán sin servicio desde hoy 30 de septiembre

Cada cierto tiempo, las aplicaciones que utilizamos todos los días se renuevan. Llámese WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, por mencionar algunas, hacen constantes ajustes ya sea para cambiar su apariencia, incorporar nuevas funciones que faciliten la vida a los usuarios e incluso corregir ciertos errores y vulnerabilidades de seguridad que puedan poner en riesgo la información de las personas.

En el caso de la popular aplicación de mensajería instantánea de Meta, recientemente han llegado los famosos links para entrar a videollamadas o ha cambiado la forma en que mandamos audios, por ejemplo. Todo esto con el objetivo de que sus más del dos mil millones de usuarios en todo el mundo puedan tener una experiencia más amable al momento de trabajar o simplemente comunicarse con sus seres queridos.

Sin embargo, conforme avanzan las actualizaciones, son más las especificaciones técnicas que deben tener los celulares para poder soportar los cambios, por ejemplo, el sistema operativo o el espacio de almacenamiento. Ante la llega de más y modernos equipos, las compañías desarrolladoras deben dejar de dar asistencia a los teléfonos que ya no están tan actualizados.

Teléfonos que ya no tendrán WhatsApp

WhatsApp no es la excepión, ya que a partir de este 30 de septiembre de 2022 ya no funcionará en ciertos iPhone y teléfonos con Android. En el sentido estricto, no quiere decir que ya no tenga la app, sino que se podrá seguir usando aunque sin las nuevas actualizaciones. Todo dependerá de la versión del software y modelo del celular que tenga el usuario:

En los equipos de Apple, se puede conocer este dato entrando a Menú - Configuración - Información - Versión del Software

En los Android, basta con ir a Menú - Ajustes. Información del teléfono

Una vez que el usuario ya sabe qué versión de sistema operativo tiene, es momento de checar la lista difundida por Meta:

Dispositivos con iOS 12 o inferior

IPhone SE

6S

6S Plus

Dispositivos con Android 4.0.1 o inferior:

Samsung Galaxy

Trend Lite

Tren 2

S3 Mini

XCover 2

Core

Ace 2

LG Enact

Optimus L4

Lucid 2

Optimus F7

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5 II

Huawei Ascend Mate

Ascend G740

Huawei Ascend D2

Cómo verificar la versión del sistema operativo en celulares. Fotos: Especiales

Si el usuario nota que su equipo no está en estas listas, eso quiere decir que podrá seguir disfrutando del servicio; sin embargo, si aparece en ellas, quizá sea momento de reconsiderar cambiar de equipo o seguir usando WhatsApp en el mismo celular, pero ya sin las nuevas actualizaciones.

SIGUE LEYENDO:

WhatsApp presenta Call Links: Realiza llamadas de audio y video con un solo enlace