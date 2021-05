WhatsApp: ¿Cómo evitar que la app deje de funcionar el 15 de mayo?

El próximo 15 de mayo, dejará de funcionar la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, WhatsApp, en los teléfonos de las personas que no han aceptado las condiciones de uso que, desde inicios de este año, anunció Facebook.

Sin embargo, todavía se puede evitar que sea suspendido el servicio, lo único que se debe de hacer es lo siguiente:

Probablemente, al entrar a la aplicación de WhatsApp aparezca un mensaje sobre las condiciones de uso de ésta, las cuales se deben aceptar para evitar la suspensión. Si el mensaje no aparece al entrar a la app, probablemente ya se hayan aceptado dichas condiciones, pero volverá a salir para que sean aceptados.

¿Qué pasará si no se aceptan las condiciones de uso de WhatsApp?

Si después del 15 de mayo, las condiciones de uso de la aplicación de mensajería no son aceptados, la cuenta de WhatsApp no será eliminada, pero sí se restringirá, al no tener acceso a todas las funciones de ésta hasta que sean aceptadas.

Por corto tiempo, se podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no se podrán leer ni enviar mensajes de WhatsApp.

¿Se podrá recuperar la cuenta de WhatsApp?

A través de su página de soporte, la aplicación indicó que se podrán aceptar las condiciones de uso después del 15 de mayo, por lo que sí será posible recuperar la cuenta.

Por otro lado, WhatsApp también explicó que va a aplicar la política de usuarios inactivos, la cual se trata de eliminar las cuentas que no estén activas por más de 120 días, es decir, que los usuarios no se conecten durante ese tiempo. La finalidad es mantener la seguridad, proteger la privacidad y limitar la retención de datos de los usuarios.

Por tanto, las personas que no han aceptado tales condiciones tienen 9 días para hacerlo, y así, evitar que el servicio de WhatsApp les sea suspendido.

atm