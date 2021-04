Telegram le gana a WhatsApp en pagos y funciones especiales de videollamadas

Las redes sociales han marcado a toda una generación y seguirán haciéndolo siempre y cuando se renueven. La mensajería instantánea, por su parte, ha sido de gran utilidad para todos y todas. La utilizamos a diario, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la escuela y para muchas otras actividades, por ello, la competencia entre las apps de mensajería está al tope y el triunfo de alguna depende de que tanto ofrezca al usuario.

Entre las apps más utilizadas por las personas destacan dos, WhatsApp y Telegram. Ambas con millones de usuarios, sin embargo, no es un secreto decir que WhatsApp es mucho más popular que Telegram, no obstante, ¿la hegemonía de la app de mensajería de Facebook perdurará? Es algo que no podemos asegurar, ya que Telegram ha buscado nuevas formas de renovarse y de colarse entre tus apps favoritas.

De igual forma, desde que WhatsApp anunció nuevas políticas de privacidad, millones de usuarios protestaron y, además, decidieron cambiar a Telegram, donde muchos aseguraron sentirse más cómodos y seguros.

En esta lucha de posicionamiento, Telegram anunció este lunes la inclusión de nuevas funciones. Te dejamos la lista y las descripciones.

Nuevas funciones de Telegram

Telegram lanzó Payments 2.0, lo que supone la ampliación de su soporte de pagos que fue creada en el 2017 y permite a los usuarios comprar de forma segura cualquier producto o servicio desde la aplicación, siempre que fuese a través de un bot de pago.

Con esta nueva actualización anunciada el día de hoy, Telegram renovó este servicio y, ahora los negocios podrán recibir pagos con tarjetas de crédito de forma nativa desde los chats, sin necesidad de usar bots ni de salir de la app. De igual forma, también ofrece la posibilidad de dejar una propina al momento de hacer el pago.

Por lo que si eres emprendedor o tienes tu propio negocio ya puedes utilizar Telegram como otro medio de pago lo que seguro ayudará a crecer tu negocio.

Al mismo tiempo, la plataforma de mensajería aclaró en su comunicado que esta nueva incorporación no afectará los términos de privacidad de Telegram.

Asimismo, Telegram habilitó un canal de prueba para que los usuarios puedan ver cómo funciona esta herramienta sin necesidad de gastar su dinero.

Clips o chats de audio

Por otro lado, aquí te anunciamos otra nueva actualización de Telegram. La app de mensajería instantánea desarrolló mejoras en su sistema de chat por voz, por lo que ahora será posible programar los chats de voz para una hora y fecha específica.

Con esta función, los participantes de la conversación podrán ver en la parte superior del chat grupal, el temporizador para el inicio del chat de voz y, en caso de necesitarlo, también podrán activar una notificación sobre el mismo.

Al mismo tiempo, se incorporaron "miniperfiles" a los chats de voz, con los que se podrán ver las imágenes de perfil así como una breve bio de los participantes.

Plataformas web

Si creías que era todo, pues déjame decirte que aún falta más. Telegram también anunció el día de hoy el desarrollo de sitios de escritorio (con una versión portable) y su aplicación para móviles. Telegram anunció dos nuevas versiones web que no necesitan instalación: Telegram K y Telegram Z.

"Con las nuevas versiones web puedes acceder al instante a tus chats en cualquier dispositivo, ya sea una computadora o un móvil. Estas aplicaciones son increíblemente eficientes, ya que sólo requieren una descarga de 400 KB (eso son como dos fotos de un gato de tamaño mediano) y no necesitan ser instaladas", explicó Telegram en un comunicado.

De acuerdo al mismo comunicado, estas contarán con varias de las funciones de sus otras versiones, como el modo oscuro, las carpetas y los incontables packs de stickers animados que destacan a Telegram. Estas versiones ya se encuentran disponibles en la página web de Telegram.

