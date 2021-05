Estos países tienen prohibidas las criptomonedas ¿Por qué?

Las criptomonedas como fenómeno mundial han generado mucha expectativa y polémica desde su aparición en el 2008. A propios y extraños les encanta y fascina el ecosistema de los criptoactivos, sin embargo, también existe quienes piensan todo lo contrario. En este sentido, autoridades gubernamentales y financieras de todo el planeta se han pronunciado en contra de las criptomonedas, más allá de su opinión personal o si les agradan o no, las autoridades se han centrado en la inseguridad que las criptomonedas representan, por eso, algunos países han decidido prohibirlas o prohibir cualquier actividad que se relacione a ellas.

China prohibió en el 2019 el comercio de criptomonedas, esto para detener el lavado de dinero entorno a este sector. No obstante, las personas aún podían realizar transacciones con estas monedas, como el Bitcoin, en línea. Sin embargo, hace unos días tres organizaciones respaldadas por el gobierno chino emitieron advertencias sobre el uso de estas monedas digitales. Organizaciones como: la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China, dijeron a los usuarios de criptomonedas que ya no recibirían protección en caso de obtener pérdidas por transacciones en criptomonedas.

De igual forma, agregaron que los altibajos en los precios de estas monedas afectan gravemente a la seguridad de los activos de las personas, además de que alteran el orden económico y financiero normal del país.

Turquía anunció en el mes de abril la prohibición de las criptomonedas, ya que argumentó que existe una falta de regulación, lo que conlleva altos riesgos económicos.Desde el pasado 30 de abril, el Banco Central de Turquía ya no acepta transacciones con criptodivisas.

El banco central argumentó que detrás de las monedas digitales existe el riesgo de pérdidas no recuperables, por lo que ya no se realizan pagos y transacciones con criptoactivos

Uno de los asesores de política económica del Banco Central de Bolivia, dijo que la entidad prohibe el uso de los criptoactivos en el país, por lo que recomendó a la población no utilizarlos para evitar estafas.

"Desde el Banco Central recomendamos que la población que no se arriesgue, no use estos criptoactivos (porque) puede ser sujeto a estafas y perder su dinero en el ejercicio de esto", exhortó Cerezo en contacto con Red Uno.