Invierte en criptomonedas: consejos desde el manejo de emociones hasta la investigación

En los últimos días el tema de las criptomonedas ha estado al rojo vivo, caídas de precios, rumores de desaparición de los criptoactivos, prohibiciones... en fin. De igual forma, cada vez más personas se interesan por este tema, para estar informados o para saber cómo invertir en este ecosistema. Y, precisamente, hemos recopilado una serie de consejos para que inviertas de la mejor manera para que cuides tus finanzas.

Domina tus sentimientos

Es probable que conozcas varios casos de éxito o de buena suerte donde algunos inversionistas ganaron miles de dólares en poco tiempo, sin embargo, esto no sucede a diario, por lo que no te dejes llevar a la hora de invertir en criptomonedas. Por otro lado, domina tu miedo, ambición y tensión, si las cosas no salen bien al principio, recuerda que no pasa nada ya que es una inversión a mediano o largo plazo, por lo que los frutos los verás tarde o temprano.

Infórmate de como funcionan los mercados

Cuanto más conozcas de las criptomonedas, del mercado de las criptodivisas y del funcionamiento del mercado en general, realizarás una inversión mucho más informada y con mejores posibilidades de triunfar. Aunque la inversión de capital en criptomonedas te parezca fácil este mercado tiene cierta complejidad que, en ocasiones, desconocerás de movimientos, términos técnicos y demás cuestiones.

No inviertas los ahorros de toda tu vida

El mercado de las criptomonedas supone altos riesgos, el principal es que pierdas una parte o, incluso, todo tu capital, por lo que la mejor recomendación es que no inviertas dinero que no estas dispuesto a perder, así como aquel que te llegue a ser necesario para algún evento importante o para algo cotidiano.

Por si ya te sientes listo para invertir....

Si después de estos consejos ya te sientes listo, te dejamos un listado de algunas exchanges para que puedas realizar inversión en criptomonedas.

Bitso

eToro

Volabit

Binance

Kraken

KuCoin

Gemini

Liquid

