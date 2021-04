Fall Guys: Ultimate Knockout anuncia nueva colección de peluches y juguetes temáticos

Las divertidas y coloridas botargas de colores en forma de frijolito volverán en una nueva presentación, de la mano del fabricante de juguetes Moose Toys. Esta será la primera línea de juguetes que se producirán de Fall Guys: Ultimate Knockout en asociación con Mediatonic y Devolver Digital.

Por ahora, ambas empresas no han dado mayor detalle acerca de los productos que llegarán al mercado, limitándose a mencionar que serán "juguetes y coleccionables al famoso juego multijugador".

Estamos muy emocionados de ver a Fall Guys ganar vida en forma física. La inspiración para nuestros jelly beans vino de hecho de un juguete de vinilo creado por uno de nuestros artistas, así que puedes imaginar lo emocionados que estamos de traer Fall Guys de la pantalla al reino de los coleccionables. Nos sentimos honrados de que Moose Toys esté aquí ayudando a crear una fantástica variedad de juguetes y esperamos que nuestros fans disfruten de estos beans de la vida real tanto como nosotros. - Dave Bailey, cofundador de Mediatonic.

Esta asociación fortalece aún más la posición de Moose Toys, el fabricante de juguetes continúa expandiendo cuidadosamente sus colaboraciones, y Fall Guys se une a una impresionante lista, que incluyen Space Jam: A New Legacy, Heroes of Goo Jit Zu, DC y Fortnite.

Tras el exitoso lanzamiento del videojuego en agosto de 2020, Fall Guys atrajo a 11 millones de jugadores en la plataforma Steam (PC) y según Sony Playstation se convirtió en el juego más descargado de todos los tiempos en PlayStation Plus. Fall Guys también se lanzará para Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X/S este año.