Función única para Android te enseña a copiar y pegar FOTOS en cualquier app

Si tienes un celular con Android estarás de saber que no sólo puedes copiar y pegar el texto, ¡también las imágenes! Esta función no está disponible aún en todas las aplicaciones ni en todos los teléfonos, pero te explicamos cuál es el método para que lo intentes.

Ahora es muy sencillo copiar y pegar cualquier cosa si tienes las herramientas adecuadas, por ejemplo, el teclado de Samsung posee el 'copypaste multimedia', pero si no cuentas con un equipo de la marca surcoreana, no te preocupes, pon atención cómo se hace en cualquier dispositivo.

Descarga el Gboard

Con esta aplicación podrás hacer magia. Cualquier foto que te guste en Google Chrome podrás copiarla y soltarla directamente en WhatsApp o Telegram, sólo tienes que seguir estos pasos:

Instala Gboard en tu teléfono y actívalo.

en tu teléfono y actívalo. Abre Google Chrome y carga la página que desees.

y carga la página que desees. Mantén pulsado sobre la postal que desees con el dedo hasta que aparezca el menú de acciones.

Selecciona 'Copiar imagen' : automáticamente se añadirá al portapapeles de tu Android.

: automáticamente se añadirá al portapapeles de tu Android. Ahora ve a la aplicación donde desees pegar la imagen; aprieta en el campo de texto y aparecerá el icono de pegar con la imagen, pulsa ahí.

Para no perder la foto por el camino asegúrate de copiar la imagen y de pegarla justo a continuación. Si realizas cualquier otra tarea en medio del proceso, puede que tengas que repetir todo desde el inicio.

Por el momento tendrás que probar en qué aplicaciones sí te lo permite y qué otras no, pero sólo es cuestión de tiempo para que esté disponible en todos lados. Si quieres hacerlo y no se puede, no te preocupes, no todo está perdido.

Una herramienta externa

Puedes descargar Image to Clipboard y sirve para compartir con la app una imagen que te hayan enviado; si la activas, automáticamente la tendrás en el portapapeles de tu Android, posteriormente puedes pegarla fácilmente utilizando Gboard. Sin embargo, tienes que pagar por ella, el precio a veces varía.

msb