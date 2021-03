Plataformas seguras para que los niños se diviertan en cuarentena; conoce las mejores

Los pequeños y el internet es un tema que aún se debe debatir bastante, pues muchos consideran que se debe regular para que no estén expuestos a contenidos para adultos; muchos creen que la solución nunca será apartarlos o reprimirles el uso, ya que son nativos digitales. Te damos algunas opciones de sitios seguros para que tus niños puedan navegar sin estar expuestos a contenidos inapropiados.

Pero antes, hay que recordar que este tema no es insignificante, ya que la ciberseguridad de menores de edad carece de política pública en el Plan Nacional de Desarrollo, además, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi) 2020, los menores de edad representan el 30.2% de la población en el país; también personas entre 15 y 24 años forman el grupo más conectado a internet.

Según el reporte 2020 del Módulo de ciberacoso del Inegi, 8.3 millones de hombres y 9.4 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en los últimos doce meses. De estos, el 32.7% de las mujeres que sufrieron ciberacoso tienen entre 12 y 19 años.

Ahora bien, estas son las opciones que tienes para que tus niños se diviertan y entretengan de manera sana.

Spotify Kids

No es un servicio que esté dentro de la app de Spotify, sino que se trata de una app completamente diferente que no requiere de un nuevo plan de suscripción. Este servicio es para niños mayores de 3 años, quienes estarán expuestos a un contenido es curado por creadores y no por algoritmos, lo que asegura completa seguridad, además de que existe un control parental en el que es posible seleccionar audios para diferentes rangos de edad.

LEGO Life

LEGO lanzó su propia red social para niños, en la cual pueden compartir desde imágenes, videos y hasta textos. Funciona de forma muy similar a Instagram. Cuenta con estrictos protocolos de seguridad para tener la certeza de que el contenido que circule en la red social sea el adecuado.

Además, sólo no permite subir fotos de personas reales porque todos los perfiles se presentarán con el avatar de un LEGO; tampoco muestra nombres reales, pues la red social modificará y hará combinaciones de letras para que nadie conozca la identidad de los niños.

YouTube Kids

Es una versión separada de la plataforma principal de videos en Internet, pero está dirigido directamente a los más pequeños del hogar. Sólo reproduce canales y clips educativos que son seleccionados y aptos para toda la familia.

También cuenta con características esenciales para impulsar la seguridad, como un ajuste de temporizador y una función de búsqueda que filtra los resultados para que los infantes sólo puedan acceder a contenido acorde a su edad. Los padres pueden escoger deshabilitar la búsqueda por completo, limitar el tiempo de pantalla y restringir el volumen.

msb