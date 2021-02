Bill Gates acaba con la polémica; ¿Qué sistema operativo prefiera para su celular Android o iOS?

Bill Gates, el cofundador de Microsoft y ahora filántropo, participó en una sala de Clubhouse (la exclusiva red social de moda), en donde respondió preguntas personales, como, ¿Qué sistema operativo prefiere para su celular Android o iOS? Y su respuesta te sorprenderá.

Gates expuso que su predilecto es Android, ya que son más flexibles acerca de cómo el software se conecta al sistema operativo, además de que ciertos fabricantes preinstalan los programas de Microsoft, por lo que acabó acostumbrándose.

Es muy probable que el magnate tecnológico tenga un equipo Samsung, pues es de las marcas que suele cargar aplicaciones de Microsoft por default; además, la compañía surcoreana, trabaja de la mano con los de Redmond para ofrecer la mejor integración posible entre sus productos y los ordenadores con Windows 10.

Tal vez seas de los que piensa que a Bill Gates no le gusta iPhone por la vieja rivalidad entre Microsoft, la compañía que cofundó, y Apple, pero no es así, porque, asegura, tiene un teléfono secundario que es un iPhone; no le gusta quedarse atrás en las tendencias tecnológicas y prueba todo.

Pudo haber tenido el de su propia marca

Tal vez la respuesta de Gates hubiera sido diferente si los Windows Phone se hubieran posicionado en el mercado, los de Microsoft apostaron por su propio sistema e incluso compraron la marca Nokia. Estos equipos salieron a la venta en 2010, pero la competencia contra Android e iOS fue muy difícil y finalmente en 2017 anunciaron la “muerte” de la marca.

Si quieres enterarte de todo lo que habló Bill Gates, puedes escuchar la entrevista completa en Youtube, donde el periodista de CNBC y The New York Times, Andrew Ross Sorkin, subió el material completo.

Noticias Relacionadas Bill Gates quiere salvar al planeta y esta es la manera en que lo hará

msb