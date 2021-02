¡Increíble pero cierto! Excel ya es considerado un lenguaje de programación

Excel es una de las herramientas más utilizadas en oficinas gracias al "fácil" manejo de datos, que ayuda a mantener un control de la información que va desde organizar, analizar hasta visualizar datos. Sin embargo, esta herramienta va más allá de una "simple hoja de cálculo" convirtiéndose en la actualidad en un lenguaje de programación.

Microsoft explicó, en su blog, que Excel ya permite escribir cualquier cálculo en el lenguaje de fórmulas de Excel, lo que significa que Excel puede ser considerado oficialmente un lenguaje de programación, uno que según la empresa ya es "Turing completo", y es todo gracias a un proyecto llamado LAMBDA.

El equipo de Excel ha logrado acabar con las limitaciones que evitaban que se pudiesen transformar las fórmulas de las hojas de cálculo en un lenguaje de programación completo.

Según informes del sitio web Genbeta, Excel tiene más usuarios que C, C++, C#, Java y Python combinados. En otras palabras, este programa es más utilizado en el mundo que los cinco lenguajes de programación más populares y con mayor demanda.

¿Por qué excel es considerado un lenguaje de programación?

Microsoft ha anunciado que a partir de ahora, Excel ha solucionado dos de sus principales limitantes para que pudiese ser considerado un lenguaje de programación:

Excel solo admitía valores escalares: números, cadenas y booleanos.

No dejaba que los usuarios definieran nuevas funciones.

Con la actualización LAMBDA, esto ha cambiado. A partir de ahora, esta función permitirá que los usuarios puedan definir nuevas funciones escritas en el propio lenguaje de fórmulas de Excel.

Además de esto, Excel ya no está limitado a texto y números, sino que ahora se permite que las celdas contienen registros de primera clase, incluyendo entidades vinculadas a datos externos, y las matrices dinámicas permiten que las fórmulas ordinarias computen matrices enteras que se extienden a las celdas adyacentes.