Nintendo: Conoce los nuevos videojuegos y ofertas que llegarán en la semana

Esta semana, la Nintendo eShop está de fiesta con la llegada del Carnaval a Animal Crossing: New Horizon y nuevos títulos que te harán disfrutar del mes del amor y la amistad.

El primero en llegar será Olija, un juego de aventura que cuenta la historia de Faraday un naufrago que queda atrapado en el misterioso país de Terraphage. A través de una exploración aventurera, una narración y un combate nítido, el jugador descubrirá un mundo extraño y sus habitantes, incluida Olija, una dama enigmática a la que Faraday se encuentra atado con el tiempo. Inspirado en cuentos de capa y espada y juegos de aventuras cinematográficas, Olijaes una historia sobre cómo enfrentarse a lo desconocido en la adversidad.

¡Viva Festivale! - Febrero llegará pronto, y eso significa que el amor está en el aire con una actualización gratuita del juego Animal Crossing: New Horizons . "Celebre la temporada sentimental con corazones de chocolate y ramos en forma de corazón, que estarán disponibles para su compra a través de Nook Shopping, a partir del 1 de febrero y hasta el 14 de febrero". Además, el 15 de febrero, Dancer Pavé llegará a la plaza de su isla para introducir algo de confeti y espíritu de carnaval para un evento festivale especial. Puede prepararse para el evento con anticipación comprando ropa Festivale en la tienda Able Sisters por tiempo limitado, a partir del 1 de febrero.

Cumplir con el destino de Fenyx: ha llegado el DLC más nuevo para Immortals Fenyx Rising: un nuevo dios. Supera las pruebas y desafíos legendarios de los dioses del Olimpo para cambiar el Panteón griego y cumplir tu destino. Este DLC y otros dos DLC narrativos están disponibles con el Pase de temporada de Immortals Fenyx Rising .

Que tengas un buen viaje : en Fatal Falls, la última entrega de contenido descargable individual para Células muertas, explora santuarios flotantes, infíltrate en la guarida de una sociedad secreta proscrita y aprende los rumores de un nuevo jefe. Además de las nuevas áreas, también descubrirás nuevas armas y enemigos. También puedes experimentar los tres DLC, incluidos Fatal Falls, The Bad Seed y Rise of the Giant, en Dead Cells : The Fatal Seed Bundle, disponible ahora.

También nuevo esta semana en Nintendo eShop en Nintendo Switch:

