WhatsApp alista función para "deshacer" el envío de estados: esto es lo que sabemos

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp cuenta con distintas funciones que la hacen diferente a las demás, desde publicar estados, hasta la ya conocida app para negocios, Business, para que las empresas y tiendas puedan crear su cuenta de negocios y tener una interacción más cercana con las personas.

Si bien, es verdad que la aplicación hasta ahora podría parecer muy completa, siempre existe algo que se puede agregar o mejorar. En esta ocasión, la nueva actualización podría llegar con una de las funciones más esperadas por muchos usuarios de la app, que permitiría deshacer el envío de estados.

Actualmente, si queremos eliminar un estado, es necesario hacerlo de forma manual accediendo al panel de configuración que se encuentra localizado en la esquina superior derecha, posteriormente se debe pulsar en los tres puntos y seguido de esto seleccionar la opción de borrarlo definitivamente.

Sin embargo, a veces este proceso no es tan fluido y si se cometió un error al publicar dicho estado, querrás editarlo lo más rápido posible, y no necesariamente eliminarlo, si no más bien, modificarlo para solucionarlo. Pensando en esto WhatsApp podría permitir realizarlo en la próxima actualización.

¿Nueva función de WhatsApp es revelada?

De acuerdo con los reportes del medio WAbetainfo, está novedad actualmente se encuentra en fase de prueba, Beta de WhatsApp versión 2.21.240.17 dentro del sistema operativo de iOS, como una mejora dentro de la sección de estados e historias, las cuales son bastante populares en la app.

Entre todas las novedades que incorpora esta actualización, también está la opción de corregir lo que se publica en un estado, para que no tengas que eliminarlo y volverlo a subir, todo esto va aparte de la opción deshacer que permite eliminar rápidamente el mismo.

¿Cómo usar estas funciones?

Se espera que esta actualización llegue oficialmente en próximas semanas. Una vez que la recibas bastará con ir al botón deshacer, siempre que se quiera publicar un estado, este, aparecerá por unos segundos en la pantalla para que puedas pulsarlo en caso de haber cometido un error.

Del mismo modo, todas las fotos y demás que aparezcan en el estado, se guardarán en tu galería para que puedas volver acceder a ellas y publicar dicho estado, esta actualización busca mejorar la fluidez de la aplicación, así como mejorar la experiencia para las personas que todos los días usan este medio para poder comunicarse.

