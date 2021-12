HBO lanza su primer videojuego para celulares y así puedes descargarlo GRATIS

En meses anteriores, Netflix anunció su llegada al mercado de los videojuegos con el estreno de cuatro títulos originales los cuales se encuentran disponibles para móviles, de forma gratuita. Ahora sabemos que HBO no se quiso quedar atrás y le hará frente a la gran N con una nueva apuesta.

La compañía de HBO ha revelado su primer videojuego, que lleva por nombre The Come Up Game, el cual está basado en la serie original de comedia y drama Insecure.

Según informes de Gizmodo, Glow Up Games, este título se meterá en el mundo de Issa Dee, la protagonista de la serie, y “le dará vida a las amistades y los dramas de su vida”, con una jugabilidad que incluye minijuegos como “batallas de rap” mediante selección de rimas y líricas rápidas, entre otras cosas.

Algo que llamó la atención es que HBO haya tomado a Insecure como la serie elegida para lanzar su primer videojuego, por encima de otras grandes franquicias como Juego de Tronos, Harry Potter o el universo DC. A diferencia de Netflix, quien tomó una de sus producciones estelares, Stranger Things.

¿Cómo conseguir Insecure: The Come Up Game?

Por ahora, se desconoce si Insecure: The Come Up Game será el primero de muchos lanzamientos que tendrá HBO, mientras tanto, este videojuego ya se encuentra disponible para su descarga gratuita a través de la App Store en iOS, aunque también se espera su pronta llegada en Android.

Si deseas descargarlo, basta con acceder a la tienda de aplicaciones de iOS, App Store, a través de un dispositivo iPad o iPhone. Posteriormente buscar la app de "Insecure: The Come Up Game", darle en descargar y ¡listo!.

