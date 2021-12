HBO Max: ¿Cuánto costará el servicio en México en 2022?

HBO Max es un nuevo servicio de streaming que llegó a México, con precios bastante competitivos, además de un interesante catálogo en el que podemos encontrar desde producciones originales como Chernobyl hasta otras series "clásicas" como el príncipe de Bel-Air, además de algunos éxitos del cine como Duna e incluso Ready Player One.

Tras los recientes anuncios de incrementos de precios en algunas plataformas de streaming como Netflix, muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué pasará con otros servicios para el año que sigue, es decir, si sufrirán ajustes en su paquetes para 2022.

Plan mensual

Aunque por ahora no ha sido anunciado ningún tipo de ajuste en el servicio de HBO Max, no se descarta que durante 2022 el servicio cambie de precio. Por ahora, la única información que tenemos confirmada, sin no surge ningún cambio, es que los precios previstos para el 2022 quedarán de la siguiente manera:

Móvil: Para la conexión de un solo dispositivo, de forma simultánea en definición estándar y limitado a descargar 5 títulos, su precio se mantendrá en los $99 pesos mexicanos.

Estándar: La versión estándar con soporte para 3 dispositivos, además se puede ver contenido en 4K y descargas hasta 30 títulos, se pueden crear hasta 5 perfiles, mantendrá el costo de los $149 pesos mexicanos.

Plan trimestral

Los planes mencionados anteriores son para 1 mes. Actualmente HBO Max maneja precios especiales para la contratación del servicio por 3 meses y 12 meses, en el caso de 3 meses los precios quedan de la siguiente manera:

Móvil: Su costo es de $269 pesos mexicanos por 3 meses, e incluye los mismos beneficios que 1 mes, es decir solo un dispositivo a la vez y en definición estándar.

Estándar: Su costo es de $399 pesos mexicanos por 3 meses, nos da acceso a 4K y hasta tres dispositivos a la vez, así como los beneficios ya mencionados anteriormente.

Plan anual

Una de las promociones más atractivas para las personas son las de 12 meses, ya que hay un descuento de hasta el 33% del costo de la mensualidad y si en algún punto llega a cambiar el precio de la plataforma, si el usuario cuenta con este plan, durante la vigencia del mismo no tendrá que pagar algún extra, los precios por todo el año son los siguientes:

Móvil: 829 MXN por 12 meses

Estándar: 1249 MXN por 12 meses

Esta puede ser la mejor opción si es que se va a contratar el servicio de HBO, además con esto evitamos que si en algún punto de esos 12 meses la plataforma modifica precios, nos cueste más adquirir el servicio.

¿Qué series y películas contiene HBO Max?

Además de HBO también cuenta con catálogo de Warner, Cartoon Network e incluso deportes en vivo como la Champions League, los estrenos de cine llegan en cuanto dejan de estar en proyección, es compatible con Smart TV, Computadora, consolas de videojuego, tabletas y smartphone, esto incluye Android, Ios, Roku, Android TV, Chromecast entre otros.

Finalmente elige el plan que más se adecue a tus necesidades, HBO no cuenta con periodo de prueba de forma oficial, sin embargo, en ocasiones los proveedores de internet ofrecen este beneficio, antes de que contrates esta plataforma directamente.

