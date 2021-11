WhatsApp: esta es la lista completa de los teléfonos en los que ya no funciona

WhatsApp continúa actualizándose para brindar un mejor servicio a sus millones de clientes. Es por eso que una de las aplicaciones para teléfonos más populares del mundo necesita sistemas operativos específicos para funcionar correctamente. En consecuencia, el apagón de la plataforma de Marc Zuckerberg hará que distintos smartphones ya no sean compatibles con el servicio de mensajería virtual.

Desde este 1 de noviembre, la compañía de mensajes instantáneos no podrá ser utilizada en distintos teléfonos ya que los sistemas operativos no podrán descargar las nuevas versiones de WhatsApp. Este apagón afecta a iOS y Android por igual, por lo tanto te contaremos cuáles son los celulares que ya no podrán contar con una de las aplicaciones que pertenece a la familia de Facebook.

Por lo tanto si tu dispositivo ha reportado fallas con WhatsApp, lo reiniciaste y siguió con inconvenientes, la explicación reside en esta actualización que impedirá que una de las mejores aplicaciones de mensajería instantánea, junto a Telegram, ya no funcione en determinados smartphones. En este sentido, te contaremos detalladamente cuáles son las empresas de celulares que no podrán tener a la mencionada plataforma.

Para Android, WahtsApp dejará de estar disponible en: Samsung (Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2); Sony (Xperia M); Huawei (Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2); LG (Lucid 2; Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enacy, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II y Optimus F3Q); ZTE (Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo); otros (Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8).

Foto: Pixabay

Mientras que para iOS, la lista es más acotada y serán pocos los dispositivos que dejen tener WhatsApp entre sus aplicaciones preferidas. Estos son iPhone SE (16, 32 y 64 GB); iPhone 6S (16, 32, 64 y 128 GB) y iPhone 6S Plus (16, 32, 64 y 128 GB).