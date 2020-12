Robots de Boston Dynamics desean Feliz Año 2021 con peculiar baile: VIDEO

Como cada año, Boston Dynamics, una famosa compañía estadounidense de robótica que recientemente fue adquirida por la automotriz surcoreana Hyundai, publicó en sus redes sociales su tradicional mensaje de felicitación por el Año Nuevo.

Sin embargo, este año el festejo fue diferente, pues los famosos robots de la empresa sorprendieron a propios y extraños al bailar la canción Do You Love Me? de The Countours, una popular y rocanrolera melodía que data de 1962.

En el video publicado este martes 29 de diciembre por Boston Dynamics, se aprecia bailando magistralmente y con total equilibrio y sincronía a dos Atlas (con forma humanoide), Spot (de cuatro patas) y Handle, una de las más recientes creaciones que se dedica a mover cajas en los talleres.

Sin duda esta interpretación de los cuatro robots deja atrás el concepto arcaico del 'baile del robot', con el cual nos referíamos a la forma en que una persona bailaba haciendo movimientos casi mecánicos. Atlas, Spot y Handle dan una gran clase de baile, se mueven con una naturalidad que pareciera que son espejos de humanos que se mueven al compás de la música.

Robots muy talentosos

Estos robots cuentan con un software de control creado obviamente por Boston Dynamics, el cual permite a los artefactos mover todas las extremidades, guardar el equilibrio y llevar a cabo tareas simples similares a las que hacemos las personas, como por ejemplo, cargar cajas y llevarlas a otro lado.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que los robots de esta compañia situada en Massachusetts, Estados Unidos, sorprenden con sus habilidades, pues en 2018 pudimos ver cómo Atlas, que es antropomorfo y se mueve como humano, saltaba troncos y hasta hacía parkour.

Noticias Relacionadas WhatsApp: El truco para programar tus mensajes de Año Nuevo

¡Bienvenido a Utopía Geek, aquí cabemos todos! :D