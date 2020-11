Estos son los 10 mejores videojuegos de 2020, según la revista TIME

La revista TIME comenzó a publicar sus conteos de fin de año: las mejores canciones, los mejores inventos, los mejores podcasts, los mejores libros y los mejores juguetes, entre otros rankings, ya están disponibles en la página de la publicación.

Recientemente TIME enlistó a las consolas de nueva generación de Sony (PlayStation 5) y de Microsoft (Xbox Series X) como parte de los mejores inventos de este atípico año, en el cual la industria de los videojuegos fue muy socorrida debido a que millones de casas tuvieron que quedarse en casa debido a la pandemia de Covid-19.

La tecnología sin duda jugó parte importante de nuestras vidas durante estos meses de confinamiento, por lo que -además de las consolas- los videojuegos no podían faltar en el Top 10 de la revista Time.

Este lunes la famosa publicación estadounidense dio a conocer los 10 mejores videojuegos del año, entre los que encontramos títulos conocidos de los cuáles ya te hemos platicado aquí en diversas ocasiones; pero también aparecen juegos que hemos explorado poco y que bien valdría la pena darles una oportunidad durante la temporada decembrina.

Los mejores juegos

10. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Este nostálgico juego de finales de los años 90 vuelve remasterizado para atrapar a las nuevas generaciones que aman las patineas. Está disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4.

Noticias Relacionadas Los videojuegos son buenos para la salud mental, sugiere estudio de Oxford

9. Fall Guys: Ultimate Knockout

El popular juego de la coloridas botargas que gustan pelear contra otras para gaanr la partida apenas se lanzó en agosto y se convirtió en uno de los más populares del año. Está disponible para PC y PlayStation 4.

8. Microsoft Flight Simulator

Este simulador de viaje para PC y Xbox One te da la oportunidad de ser un piloto de aeronaves y viajar por más de dos millones de ciudades, así como conocer más de 37 mil aeropuertos.

7. Call of Duty: Warzone

Este multijugador gratuito battle royale permite jugar con hasta 150 personas en la ciudad ficticia de Verdansk y es spin-off de Modern Warfare. El juego está disponible para PC, PS4 y Xbox One; pronto llegará a las consolas de nueva generación

6. Ori and the Will of the Wisps

En esta secuela de Ori and the Blind Forest deberás guiar a Ori hacia su destino, pero esto será a través de uno camino lleno de peligros y aventuras. Este título está dispnible para PC, Nintendo Switch y Xbox.

5. Animal Crossing: New Horizons

Este popular juego de simulación social para Nintendo Switch te da la posibilidad de ser un aldeano y personalizar tu propia isla; en él puedes interactuar con tus vecinos y hacer infinidad de actividades atnto en casa como en el exterior.

4. Among Us

Este juego de 2018 cobró relevancia durante la pandemia, llevándolo a ser el más descargado en celulares, tabletas y PC. En él debes encontrar a los impostores dentro de una navel espacial y ganar la partida completando misiones antes de que éstos te maten.

3. The Last of Us: Part II

Este videojuego de horror y aventura se desarrolla cinco años después de que los protaonistas viajaron por Estados Unidos tras la destrucción total de la tierra ahora infestada por zombies. Está disponible para PlayStation 4.

2. Spider-Man: Miles Morales

En esta nueva entrega del Hombre Araña, el joven Miles Morales adopta el traje arácnido luego de que el original, Peter Parker, lo entrenara hacia el final del prmer videojuego. Está disponible para PS4 y PS5.

1. Hades

Este videojuego, considerado por TIME el mejor del año, está basado en la mitología griega; en él deberás andar por el inframundo y desafiar al dios de los muertos. Está disponible para computadoras y Nintendo Switch.

¿Estás de acuerdo con el Top 10 de videojuegos de 2020 que publicó la revista TIME?

¿Ya conoces nuestro podcast Utopía Geek? :D