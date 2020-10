WhatsApp: Evita mensajes indeseados de tus contactos sin bloquearlos

¿Estás cansado de los mensajes interminables de algún contacto? Muchas veces tenemos algún conocido que nos manda muchos mensajes o fotos y no nos interesa verlos. Si eres uno de ellos, ya tenemos una respuesta para tu problema. Aquí te diremos cómo hacer para que no te lleguen notificaciones y no tengas que bloquear a ese contacto.

La ventaja de este truco de WhatsApp es que tu contacto no se dará cuenta de que no te están llegando las notificaciones y no sabrá que lo estás ignorando. De este modo te puedes ahorrar muchas incomodidades o pleitos con esa personas.

La aplicación de mensajería instantánea ha habilitado una nueva función para poder silenciar a las personas que quieras de forma indefinida. La buena noticia es que no es necesario que descargues alguna aplicación o programa externo para lograrlo. Para poder realizar el truco, puedes seguir estos pasos:

¿Cómo silenciar las notificaciones de un contacto?

- Lo primero que tienes que hacer es ingresar a WhatsApp

- Después ingresa al chat de la persona que quieres silenciar

- Ahora pulsa los tres puntitos superiores e ingresa a “Silenciar notificaciones”.

- Allí se te abrirá una nueva ventana. Marca “Siempre” y no deberás selecciones la opción “Mostrar notificaciones".

Por último tienes que mandar esa persona a archivos y listo.

Aunque el contacto que silenciaste ya no podrá ver tu información y no llegarán sus mensajes, tú sí puedes ver los detalles de su cuenta. Por ejemplo, podrás ver sus estados, su foto de perfil o su última hora de conexión.

Así es que de ahora en adelante olvídate de videos que no son chistosos, fotos que no te gustan o temas que te reenvían sin que tú lo hayas pedido. Además de esas personas que sólo te escriben para burlarse o para pedirte cosas. Sin duda es una buena herramienta de WhatsApp.