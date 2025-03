El Corazón Artificial y la Investigación Traslacional en México: ¡Más inversión, menos rezago!

El reciente logro de un paciente en Australia que sobrevivió 100 días con un corazón artificial de titanio representa un avance clave en la medicina cardiovascular. La tecnología desarrollada por BiVACOR, basada en un rotor magnéticamente suspendido, podría redefinir el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el mundo. Sin embargo, este avance también nos lleva a reflexionar sobre la investigación traslacional y su aplicación en México.

La insuficiencia cardíaca afecta a millones de personas a nivel global y en México. Su incidencia crece debido a enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. En 2022, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en el país. Pese a ello, la investigación traslacional, que busca convertir hallazgos científicos en soluciones clínicas, tiene poco apoyo para alcanzar su verdadero potencial, o los científicos no convencemos a las instituciones de invertir en este tipo de investigación.

El desarrollo del corazón artificial BiVACOR es un ejemplo de investigación traslacional exitosa. Desde sus primeras pruebas en modelos animales hasta su validación en ensayos clínicos humanos, esta tecnología ha demostrado seguridad y eficacia. A pesar de ello, en México, la brecha entre la investigación básica y la aplicación clínica sigue siendo amplia. Contamos con talento científico de alto nivel, pero enfrentamos barreras en financiamiento, infraestructura, regulación y de formación de grupos de alto nivel de investigación e integración con la industria.

Para que México aproveche tecnologías como el corazón artificial, es urgente fortalecer la investigación traslacional en cardiología. Necesitamos:

1. Inversión en ciencia y tecnología: México destina solo el 0.18% de su PIB a investigación y desarrollo (2024), muy por debajo del 1% recomendado por la UNESCO y de países como Alemania y Corea del Sur, que superan el 3%.

2. Colaboración académico-industrial: La alianza entre universidades, hospitales y empresas biomédicas puede acelerar el desarrollo de tecnologías innovadoras.

3. Infraestructura científica: Se requiere modernizar laboratorios y garantizar acceso a equipos de alta tecnología para investigación cardiovascular.

4. Regulación y ensayos clínicos: Facilitar la aprobación de estudios clínicos permitirá que las innovaciones lleguen rápidamente a los pacientes.

El corazón artificial podría cambiar el paradigma del trasplante cardiaco, especialmente en un país como México, donde la disponibilidad de órganos es limitada. Para que estas tecnologías sean accesibles, debemos impulsar un ecosistema que favorezca la innovación en salud. Ahora es el momento de convertir el potencial en acción. La ciencia no es un gasto, sino una inversión en el futuro de México.

Dr. Héctor Alejandro Cabrera-Fuentes

Profesor Investigador, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Asesor Científico, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

Profesor Investigador, Vicepresidencia de Investigación y Desarrollo, Imam Abdulrahman bin Faisal University, Arabia Saudita.

X: @alexcafu

MAAZ