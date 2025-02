Los jóvenes en América Latina son presos de los políticos indolentes, autoritarios y corruptos que usan el populismo como una herramienta de adoctrinamiento para obtener votos y después les arrebatan las oportunidades reales de construir una vida digna, la más mínima prosperidad y hasta su seguridad personal y familiar. El resultado: olas y olas de migrantes que enfrentan todavía más corrupción.

El endurecimiento de la política estadounidense ha bajado considerablemente el tránsito, pero no lo ha detenido. Antes del cierre de la aplicación CBP One, la frontera sur mexicana era cruzada diariamente por siete mil indocumentados en busca de llegar hasta el vecino del norte, aun enfrentando tantas penurias como las que intentan dejar atrás.

Poniendo El Dedo en la Llaga, tuve una conversación muy reveladora con un joven migrante guatemalteco quien, por seguridad, pidió mantener su anonimato. “Yo fui secuestrado en Tapachula, Chiapas, entonces fue Migración la que me entregó a los cárteles. Para poder pasar el trayecto de Ciudad Hidalgo a Tapachula hay tres retenes en los cuales usted tiene que ir pagando si usted es inmigrante, pero si usted no paga esa cuota, Migración lo retiene y ya en la tarde, tarde-noche, llegan los cárteles a recoger a las personas”.

El joven cuenta que en cada uno de los tres retenes la cuota es de 100 dólares. Tras negarse a pagar, esos 300 terminan convirtiéndose en mil 100, que es la extorsión a pagar para librarse de los coyotes del crimen organizado y poder unirse a alguna caravana para cruzar el país.

¿Por qué se decidió a huir de Guatemala? “Yo estudié de profesión arquitecto, tengo 26 años, las pandillas allá lo extorsionan a uno cuando ven que está saliendo adelante. Me pedían una extorsión de siete mil quetzales para poder entrar al área donde yo vivía, pero como no pagué la cuota dos meses, me dispararon en mi vehículo y me dijeron que, si no quería que la cabeza de mi mamá apareciera en la puerta de mi casa, tenía que pagarla. Entonces mi madre se mudó a Costa Rica con mi abuela, pero yo no pude ir con ella porque las pandillas están en todo Centroamérica”.

Tras todo el periplo por México, con escalas para conseguir algún trabajo y hacerse de recursos para el viaje en la Ciudad de México, Mazatlán, ferry a Los Cabos y de ahí a Tijuana, el joven arquitecto ahora está varado, sin posibilidades de entrar a Estados Unidos. Sus alternativas no son alentadoras. Regresar a Guatemala no suena como opción.

MÁS LLAGAS

- Mañana, jueves, deben entrar a impresión más de 600 millones de boletas para la Elección Judicial del 1 de junio, tras un proceso con decenas de inconsistencias. Procesos de evaluación empañados, tómbolas con dudas sobre la imparcialidad, listas de candidatos entregadas con errores al INE, premuras y escenarios no previstos. Así se elegirán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación el próximo 1 de junio.

- El asalto de piratas a trabajadores de una plataforma petrolera Zapp Delta en la Sonda de Campeche es un hecho menos raro de lo que parece. La actividad del crimen organizado incluye hasta el huachicoleo marítimo, que es el robo de combustibles de buques tanque en alta mar. Hace apenas tres semanas, la Marina aseguró una embarcación con más de mil 200 litros de combustible robado cerca de la costa de Jalisco, modalidad de hurto documentada al menos desde 2013.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADORA

@AdriDelgadoRuiz

PAL