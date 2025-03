IA con propósito: construyendo el futuro colectivo

La Inteligencia Artificial (IA) tiene el potencial de ser una de las herramientas más poderosas de transformación social de nuestro tiempo. Pero ese potencial solo se realizará si la construimos juntas y juntos. En la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) creemos que el futuro no se impone: se diseña de forma colaborativa, con diálogo, inclusión y propósito.

Por eso, en alianza con OpenAI, iniciamos mesas de trabajo que reúnen a actores clave del gobierno, sociedad civil, sector privado, academia y organismos internacionales. Nuestro objetivo es claro: identificar cómo aprovechar la IA para reducir desigualdades, cerrar brechas de acceso y fortalecer el tejido social de México, sin perder de vista riesgos y dilemas éticos que esta tecnología implica.

En la primera mesa, IA para el Impacto Social: Retos y Oportunidades, partimos de una verdad simple, pero poderosa: no todas las personas tienen las mismas oportunidades para beneficiarse de la IA.

En México, 35 millones de personas aún no tienen acceso a internet y solo una de cada diez domina herramientas digitales avanzadas. Pero también descubrimos algo igual de valioso: hay un enorme compromiso y creatividad en todos los sectores para cambiar esta realidad.

Escuchar a docentes, activistas, científicas, programadores, ONGs y representantes del sector público nos permitió ver que sí hay camino. Surgieron propuestas concretas: crear modelos inclusivos de IA con datos locales, capacitar comunidades rurales, garantizar conectividad, e impulsar participación de mujeres y minorías en ecosistemas tecnológicos.

Este enfoque colaborativo no es casualidad. Es una convicción. La IA no puede ni debe desarrollarse en silo, sino en espacios de diálogo, de co creación y de escucha activa. Por ello, uno de los principios rectores de este esfuerzo es garantizar que la IA se construya bajo los valores de diversidad, equidad e inclusión.

Esto es solo el comienzo. Nuestra próxima mesa, en formato virtual el 23 de abril, abordará el Futuro del Trabajo. Exploraremos cómo la IA está redefiniendo las competencias laborales y qué acciones debemos tomar para preparar a nuestra fuerza laboral y proteger a la población más vulnerable. Además, tocaremos un tema de la más alta relevancia: cómo podemos reconvertir las habilidades y generar nuevas desde una visión humana, ética y sostenible.

La IA no debe ser una caja negra, inaccesible o temida. Tiene que ser una herramienta al servicio de la inclusión. Para lograrlo, tenemos que construir en colectivo, escuchando todas las voces.

Este proceso no se trata de solo tecnología. Se trata de personas, dignidad y oportunidades. El futuro será con todas y todos… o simplemente no será. El resumen de los principales hallazgos y propuestas de la primera mesa ya está disponible en formato one pager en el sitio web de la ANIA.

POR ALEJANDRA LAGUNES

COLABORADORA

@ALELAGUNES

EEZ