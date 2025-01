Salud precaria e inhumana

Mi pierna sangraba abundantemente cuando llegué a Urgencias en el Hospital General de Jilotepec, en el Estado de México. Al ver mi situación, una persona muy amable me asistió de inmediato con una silla, pero mientras esperaba mi turno, lo que vi a mi alrededor me abrió otra herida, pero en el corazón.

Una niña y su madre, espantosamente heridas por un accidente en motocicleta, compartían cama, mucho dolor y un intento fallido de consolación. Cerca de ellas, un joven esperando cirugía mientras cargaba su propio suero intravenoso. En ese momento ingresó Juana con la presión arterial alta y diabetes. Necesitaba que se le midiera la glucosa y no había ni glucómetro ni tiras reactivas.

Enfermeras abrumadas, pero dando gentilmente su mejor esfuerzo, sabiendo que puede ser la diferencia para salvar vidas. De repente, se daban espacio para una mirada de reojo que alcanzaba a conectar su sensibilidad con el dolor de pacientes hundidos en una profunda y dramática desolación. Médicos haciendo más de lo posible con lo que tienen en un hospital carente del equipamiento y los insumos mínimos.

No contaban siquiera con guantes, bueno, ni cubrebocas. A los pacientes con dolor les pedían comprar ketorolaco en la farmacia. Olivia rascaba en el fondo de su monedero, preguntándose si le alcanzaría, al igual que familiares de varios otros pacientes en condiciones económicas precarias.

El personal médico llega a trabajar hasta tres turnos seguidos. Una enfermera me contó que no tiene siquiera una basificación lo que da mucha incertidumbre a su situación laboral. El Hospital General pasó de depender del gobierno estatal de Delfina Gómez al IMSS Bienestar. Intento indagar si eso da mejores expectativas al personal y la respuesta es que no hay apoyo, pero eso sí, muchos recomendados.

El Inegi dice que Jilotepec tiene 87 mil habitantes. En el municipio, el IMSS Bienestar opera el Hospital General y cuatro centros de salud, uno de ellos rural. Claramente, la capacidad y la calidad de los servicios de salubridad dista mucho de ser siquiera la humanamente decorosa y es una circunstancia común, en particular cuando se trata de localidades de menos de 100 mil habitantes.

Mi pierna herida la ocasionó una riña en la que quedé atrapada entre dos perros que rescaté de la indefensión y la violencia que sufren en las calles. Esos incidentes llegan a pasar, el proceso de adaptación tiene sus tropiezos. Tras el incidente, como pude, pedí a un taxista local que me llevara a buscar atención médica.

Antes de llegar al hospital, pasamos por dos centros de salud: uno de ellos, cerrado; el otro, saturado con personas esperando más de tres horas para ser atendidas e igualmente con recursos médicos absurdamente escasos.

Ver el dolor humano en estas condiciones hace reflexionar sobre lo importante de la sensibilidad ante la indefensión de las personas frente a la tragedia y si este es el sistema de salud que merecemos. Cada médico, cada enfermera y cada auxiliar ahí entrega su vida al trabajo. Cada paciente y cada profesional de la salud es un ciudadano que paga impuestos.

¿Por qué los gobiernos y políticos se comportan como pensando que los mexicanos tenemos que aguantar su negligencia y su indiferencia? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que conformarnos con sus pretextos y riñas de asignación de culpas en vez de exigirles que hagan simplemente tu trabajo? El sistema de salud está destrozado.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADORA

@AdriDelgadoRuiz

EEZ