Vendedor de agua "embotellada" se vuelve viral por rellenarlas con agua de la tina | VIDEO

Las redes sociales no perdonan y en esta ocasión volvieron viral a un vendedor ambulante que decía vender agua embotellada. La realidad es que sí es agua embotellada, pero la rellena con agua que tenía almacenada en una tina. Este acto fue captado por un internauta que no tardó en compartirlo en redes sociales para que funaran al joven captado en las imágenes.

El hecho, poco higiénico, realizado por el vendedor ambulante fue grabado en la Ciudad de México, por lo que la gente en internet se mostró indignada al ver que no todos los productos eran como aseguran los vendedores de la calle. Este hecho comenzó a generar la duda de que tan seguro y saludable es comprarle productos a los puestos de la calle.

Si bien no es que se haya puesto una denuncia contra el vendedor. Lo que es una realidad es que este hecho podría causar grandes problemas a comerciantes que tienen sus puestos en la calles de la Ciudad de México y otros puntos de la República Mexicana. Se tiene que recordar que hay vendedores ambulantes prácticamente en todos los semáforos de las avenidas principales del país.

El joven fue captado llenando botellas de agua con agua de una tina (IG: cdmxparatodos)

El video donde fue captado un vendedor rellenando botellas con agua de una tina

En el clip se observa como una persona se encuentra sentado frente a una tina. El joven, con ayuda de un vaso, empieza a tirar agua sobre una botella abierta mientras platica con un niño pequeño. Cuando termina de llenar el agua, otro vendedor la toma y se la lleva a la zona donde están armando un paquete de varias aguas.

El joven sigue con una botella nueva, mientras que el señor las va acomodando dentro de un plástico donde entrarán aproximadamente unas 12 botellas. La publicación en Instagram fue compartida con un pie de foto donde le advierten a las personas a cuidar donde compran las aguas embotelladas.

La gente le solicitó a los que grabaron que digan donde es para denunciar (IG: cdmxparatodos)

La reacción de la gente en redes sociales

Entre los comentarios que aparecieron en la publicación de la cuenta cdmxparatodos se compartió que la zona donde se encontraban los vendedores era en la Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, por el metro Candelaria. Otros les pedían tener el compromiso social de pasar la dirección para que más personas puedan denunciar y que las personas dejen de vender.

"Deberían tener compromiso social y pasar la ubicación y denunciar", "Pero por mucho te das cuenta no viene sellada. Al menos yo hago eso, ver que venga sellada", "Más vale cargar la botella de agua desde casa", "Y luego dicen apoya al comercio local, no enriquezcas a Walmart, Oxxo y cualquier tienda de conveniencia y como no, si a los que quieres ayudar hacen esto", son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación.