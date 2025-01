El descalabro del empleo formal

La colosal cifra de 405 mil empleos formales perdidos durante el mes de diciembre es la noticia más adversa del gobierno de Claudia Sheinbaum en sus primeros 100 días de gobierno.

Es un evento que debió convocar al gabinete económico para una reunión de emergencia tan pronto se registraban los despidos masivos por decenas de miles desde las primeras semanas de diciembre. Pero no ocurrió, y hasta el momento ha sido caracterizada como un pequeño daño colateral resultado de los ajustes económicos naturales del cambio de sexenio.

Pero esta es la explicación: el freno de la inversión en el país ya alcanzó a los trabajadores mexicanos, que cada día verán más complicado asegurarse un empleo permanente y estable. Esta caída decembrina, además, atiza el fuego del magro crecimiento del PIB que estamos experimentando.

Recuérdese que Hacienda previó en el Paquete Económico 2025 que la economía se sustentará en gran medida en la fuerza del consumo. Pero este consumo tiene hoy 405 mil menos consumidores que hace un mes.

405 mil empleos perdidos en diciembre, justo en el arranque de la administración y en ausencia de crisis económica, refleja dos realidades: (1) una enorme incapacidad gubernamental para dar continuidad al ritmo de inversión gubernamental previo —pareciera que el país cambió a un partido de oposición y que quiso frenar todo proyecto del gobierno anterior—; y (2) una impericia colosal para detonar con velocidad proyectos de amplio alcance desde el Día 1, lo cual no debería ser así dado el largo plazo que hubo de transición, desde la elección hasta el 1 de octubre. Mal.

El gobierno de Claudia Sheinbaum está exagerando en su “modo de espera”. Esperamos todo: las leyes secundarias en materia energética; el modelo de asociación con las empresas privadas para infraestructura; lo que diga Donald Trump para el futuro del T-MEC; la llegada del nearshoring; etc.

Pero ese estilo no resolverá las cosas ni en los primeros 100 días de gobierno ni en el primer año. Si eso no cambia vendrán más meses con pérdida de empleos formales en el IMSS dada la pobre expansión económica que estamos experimentando. La Presidenta no tiene muchas opciones: o se sacude o se sacude las políticas que le están aletargando el despegue. Golpe de timón, le llaman.

PEMEX

Quien se dice que pasó unas Navidades de plácemes con su aguinaldo fue Víctor Rodríguez, director general de la paraestatal. Con esa prestación laboral debió vivir tranquilo estos días, como no pudieron hacerlo miles de trabajadores pertenecientes a las empresas que confiaron en Pemex, que le han vendido productos y servicios, pero que no han recibido pago alguno. Para Rodríguez resulta muy fácil voltear hacia atrás y culpar a otros, pero hoy tiene que mirar hacia Hacienda para resolver las grandes deudas de la paraestatal.

