Reconocen trayectoria de Erika Montoya

Para triunfar en el boxeo, se necesita sudor, sangre y hasta lágrimas. Y para contar todo lo que pasa, dentro y fuera del ring, se requiere estar en la piel de aquellos que se ponen los guantes y resisten todos los golpes.

Ese es el caso de Erika Montoya, reportera de la sección deportiva Meta Heraldo Media Group , quien recibió el reconocimiento a la Mejor Periodista del Año, por parte del Consejo Mundial de Boxeo, durante la convención femenina del organismo que se celebró en Las Vegas, EU.

Todavía emocionada, la Kika, como le llaman varias de sus personas cercanas, afirmó que este premio es consecuencia a la constancia que la ha llevado a cubrir más de 400 peleas de campeonato del mundo. Un caso único dentro del medio mexicano, al tratarse de una disciplina que, por tradición, es más relacionada con el sexo masculino.

(Créditos: Leslie Pérez)

"Es muy importante para mí, porque en el boxeo difícilmente se voltea a ver a los reporteros, ya las mujeres, mucho menos. Que me lo den a mí, con sólo 23 años (de trayectoria), me llama mucho la atención, pero es una forma de reconocer el esfuerzo que hay detrás, sobre todo porque vengo del (periodismo) impreso", destacó Erika.

Montoya recordó sus inicios al lado de José Sulaimán, legendario dirigente del CMB, llevando papeles, comprando café y comida, y abriendo paso en un ambiente que desconfiaba de las mujeres, por no entender, aparentemente, la sensación de que hay en las historias que rodean a un pugilista.

"Él me tuvo que explicar todo, me preguntaba constantemente qué necesitaba. Fue el primero en darme mi lugar como reportera, no le importaba el género. Me dio la oportunidad y la paciencia de desenvolverme, pero también, me pidió que me enfocara en prepararme. He tenido varios ángeles de la guarda", destacó.

(Créditos: Leslie Pérez)

Pese a que en la actualidad existen ya varias mujeres que se dedican a cubrir el boxeo, Erika Montoya es la única que persiste en seguir esta disciplina 24/7, y eso la llena de satisfacción, “me siento una privilegiada por lo que he vivido; es un deporte que me ha ayudado a formarme como persona, y es parte de mi esencia”, finalizó.

“Me da orgullo poder decir que he estado presente en las mejores peleas de los últimos 20 años”.

2002, año en que Erika Montoya se inició en el periodismo deportivo.

Erika Montoya estudió periodismo en la escuela Carlos Septién.

Recibió un reconocimiento del Senado en 2015.

Afirmó que la época dorada de Manny Pacquiao la marcó mucho.

Considere que al boxeo femenino le hacen falta personajes mediáticos.

Erik Morales ha sido una de las entrevistas más difíciles que ha conseguido.

