Educación y despensas caducas

Los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) viven una incertidumbre constante, toda vez que ahora -con el cambio de gobierno-, no saben qué pasará con ellos, principalmente aquellos que no cuentan con base y que no están afiliados al sindicato.

Hasta el momento, nada nuevo o impresionante ha anunciado la administración del morenista y economista Mario Delgado, que poco sabe de sistemas educativos y escolarización. Todo parece indicar que pasará como los últimos tres secretarios de educación: de largo y sin ser visto.

A todo esto, se suma la molestia de trabajadores de varias partes de la República Mexicana afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues resulta que recibieron sus tan esperadas despensas navideñas, que forman parte de sus prestaciones, con productos en descomposición.

Se supone que las despensas las da directamente el SNTE como una prestación, aunque es algo que se descuenta quincena con quincena de la nómina de los trabajadores, a quienes se les retienen 33.99 pesos de cuota sindical, pero en esta ocasión las despensas contenían productos como duraznos en almíbar, entre otros, podridos, esto pese a que la fecha de caducidad marcaba el año 2026.

La respuesta del sindicato, ante los reclamos de varios de sus empleados, fue que los proveedores mandaron los productos mal y que se los repondrían, cosa que a esta fecha no ha ocurrido.

Vaya manera de comenzar el año para los trabajadores de la SEP, quienes en las últimas administraciones aseguran que el trabajo les ha bajado y que no hay nada definido por hacer.

Ante esta situación especialistas en educación aseguran que ahora más que nunca los padres de familia deben poner mayor atención a sus hijos, pues las escuelas públicas no están haciendo su trabajo como se debe.

Analizando el nivel del Sistema Educativo Mexicano, es preocupante saber a qué escuela podemos mandar a nuestros hijos con la confianza de que obtendrán todo lo que un centro educativo debe ofrecer a sus estudiantes.

