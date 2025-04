Macario Martínez debuta con canción especial en The Last Of Us II: letra y significado de su colaboración con Max

The Last Of Us II, película basada en un popular videojuego, acaba de estrenarse a través de la plataforma streaming de Max, misma que la tiene de manera exclusiva. Si te clavaste con la primera temporada, entonces no te puedes perder el estreno del primer capítulo este domingo 13 de abril de 2025.

Tienes que estar muy atento porque a partir de las 20:00 horas de este domingo, México podrá ser testigo del primer capítulo de la segunda temporada de la serie más popular del momento. Todo lo que debes hacer es iniciar sesión en tu cuenta de HBO, misma que tiene un costo actualmente de 99 pesos, 149 pesos o 249 pesos, depende del plan que elijas.

Pero no es la única sorpresa que tenía preparado el equipo de Max, quienes publicaron una colaboración exclusiva del cantante Macario Martínez. Su canción está basada en la primera temporada de la serie y es un huapango folk con charango y voz intensa para una letra nostálgica y entrañable.

Macario Martínez presentó su canción en las redes sociales. Crédito: @macariomartinez_

¿Qué significa la canción "Si te mentí" de Macario Martínez?

De acuerdo con el propio Macario Martínez, esta canción está inspirada en uno de los momentos cruciales de la trama en la primera temporada. Es el punto de vista de Joel y la forma en que ve a su hija Sara, solo que a través de los ojos de otra persona, de Ellie, a quien le salva la vida.

Puedes escuchar esta canción a través de las redes oficiales de Max o en su canal de YouTube. Está disponible de manera gratuita para todo el público que se quiera asomar y maravillarse con esta excelsa interpretación del mexicano que no deja de sorprender a propios ni extraños.

"La canción habla desde el punto de vista de Joel y su sentir después de haberle salvado la vida a Ellie, pero al mismo tiempo haberle tenido que mentir. Traté de reflejar cómo Joel ve a su hija Sara a través de los ojos de Ellie, y cómo toma esa decisión de protegerla, sin importar el futuro de la humanidad, porque Joel no tenía un sentido hasta que Ellie apareció”, comentó Macario Martínez sobre esta canción.

Esta es la letra de "Si te mentí":