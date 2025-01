Pronósticos de los partidos dominicales de la Ronda de Comodines

Denver Broncos vs Buffalo Bills

El día de ayer arrancaron las festividades de los Playoffs, y hoy nos espera una triple cartelera que promete mantenernos pegados a nuestras pantallas durante todo el día, disfrutando de los vibrantes encuentros que nos tiene la NFL.

En el papel este es uno de los partidos más disparejos de esta ronda, ya que los Broncos fueron el último equipo que consiguió su pase a los Playoffs, pero por desgracia para ellos, les tocará medirse contra uno de los grandes favoritos para llegar al Super Bowl.

El Quarterback Bo Nix ha sido una de las gratas revelaciones de la temporada, ya que semanalmente hemos sido testigos del crecimiento de este novato, quien cada vez luce más cómodo en la bolsa de protección, a diferencia de lo que ocurría en las primeras jornadas, además de que ha logrado establecer una gran química con Courtland Sutton, quien es su receptor de confianza.

Por tierra han tenido muchas dificultades para mover el balón, por lo que Javonte Williams, quien había venido siendo su corredor titular durante los últimos años, ha sido relegado a la banca, siendo sustituido por Jaleel McLaughlin y el novato Audric Estime.

Los Bills terminaron como el segundo sembrado de su Conferencia y no han perdido ni un solo partido en su casa, y mucho de ello se debe al magnífico trabajo que Josh Allen ha realizado a la ofensiva. A diferencia de la temporada anterior, Allen únicamente ha sufrido seis intercepciones, y su productividad, tanto por aire como por tierra, lo tiene como el principal candidato para llevarse el trofeo al MVP de la liga.

Para James Cook, quien terminó empatado junto con Derrick Henry y Jahmyr Gibbs como los corredores líderes en anotaciones terrestres, este no será un encuentro sencillo, ya que la defensiva de los Broncos solamente ha permitido diez anotaciones por esa vía, pero por aire han sido mucho más vulnerables, y eso es algo que explotará Josh Allen, quien hará gala de todo su arsenal de armas, que incluyen al veterano Amari Cooper y Khalil Shakir, por lo que la balanza se inclina enormemente a favor del equipo de Buffalo, el cual ya tiene algunos años tocando a la puerta del Super Bowl.

Pronóstico Resultado: Denver Broncos 17-24 Buffalo Bills

Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles

Uno de los partidos inaugurales de la temporada precisamente fue el que protagonizaron estos dos equipos, el cual se disputó en Brasil, en donde los Packers estuvieron muy cerca de quedarse con la victoria (29-34), pero en esta ocasión tendrán la gran desventaja de visitar el Lincoln Financial Field, en donde les costará más trabajo poder cobrar revancha de los Eagles, los cuales contarán con todo el respaldo de sus aficionados. El entrenador Matt LaFleur ha hecho un gran trabajo con su grupo de jugadores, considerando que cuenta con el segundo plantel más joven de la liga, por lo cual las cosas no han sido nada sencillas especialmente para la ofensiva, ya que Jordan Love no cuenta con un receptor dominante, sin embargo, ha hecho maravillas con Jayden Reed, Dontayvion Wicks y el ala cerrada Tucker Kraft, quien es su arma favorita en zona roja.

Josh Jacobs, quien fue el líder corredor de la liga con los Raiders en 2022, fue el mejor refuerzo que pudieron haber perdido para esta temporada, ya que su gran productividad ha hecho que Love no cargue con todo el peso del ataque.

Pero si de contrataciones estelares hablamos, es imposible no mencionar al también corredor Saquon Barkley, quien terminó la campaña con más de 2,000 yardas, dándole una nueva dimensión al ataque de los Eagles, quienes estaban acostumbrados a que Jalen Hurts tuviera que lanzar el ovoide durante todo el encuentro, pero ahora se ha convertido más en un Quarterback más calculador y administrador del juego, lo cual no podría haber sucedido sin la incorporación de Barkley.

El equipo de Philadelphia luce como uno de los más completos dentro de la Conferencia Nacional, ya que no solamente tienen grandes jugadores al ataque, sino que también cuentan con una de las mejores duplas de esquineros de la liga, conformada por Quinyon Mitchell y el novato Cooper DeJean, quien no permitió ni una sola recepción de anotación en 2024.

Pronóstico Resultado: Green Bay Packers 23-28 Philadelphia Eagles

Washington Commanders vs Tampa Bay Buccaneers

Para cerrar con broche de oro por la noche podremos disfrutar de uno de los encuentros más impredecibles de esta ronda. Por un lado, los Commanders son el equipo Cenicienta por el cual nadie daba ni un solo peso antes de que iniciara la temporada, sin embargo, Jayden Daniels ha lucido como toda una estrella comandando a la ofensiva, a pesar de que esta es su primera temporada en la NFL.

Daniels ha logrado inyectarle nueva vida a una franquicia que se encontraba en coma desde hace muchos años. Terry McLaurin ha sido una pieza fundamental en el éxito de Daniels, ya que es un receptor que sabe correr muy bien sus rutas y siempre sabe desmarcarse en el momento preciso, pero fuera de él, les ha costado mucho trabajo tener otro receptor confiable, aunque en las últimas semanas su compañero Olamide Zaccheaus también ha comenzado a convertirse en un jugador de cuidado para las defensivas contrarias.

Los Buccaneers cuentan con una de las mejores duplas de corredores de la liga, en la que el novato Bucky Irving le ha ido ganando terreno a Rachaad White, y ni qué decir de su cuerpo de receptores, encabezado por Mike Evans, quien está destinado a ser miembro del Salón de la Fama una vez que decida retirarse.

Baker Mayfield le ha dado un giro de 180 grados a su carrera y se ha convertido en todo un pistolero, el cual no teme a lanzar el ovoide por todo el terreno de juego, buscando a sus principales armas, como el propio Evans y el novato Jalen McMillan, quien lleva cinco juegos consecutivos anotando.

Pronóstico Resultado: Washington Commanders 30-34 Tampa Bay Buccaneers

POR DIEGO CARREÑO

COLABORADOR

@diegocarrenoff

