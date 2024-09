Hay noches que no puedo dormir por estar haciendo cuentas en mi mente, en especial cada vez que va a llegar la quincena y lo único que quiero saber es cuánto dinero libre me va a quedar. La mayoría de las veces, el saldo es cero, y eso me deprime. El dilema de esta semana es: ¿existe una solución para mi estrés financiero?

El estrés financiero es sentir preocupación constante por el dinero: el temor de que no te alcance para cubrir gastos y deudas, de enfrentar imprevistos que no puedas solventar, o de no poder llevar a cabo tus planes, etc. Estado emocional que además de hacernos sentir ansiedad, tristeza, frustración puede afectar nuestra salud física.

Datos de la Encuesta Nacional Sobre Salud Financiera 2023 (ENSAFI) reveló que 34.9% de la población en México tuvo algún malestar físico como dolor de cabeza, gastritis, colitis o cambios en la presión arterial debido a preocupaciones financieras.

Pero, ¿por qué existe este estrés? Claudia Martínez, experta en temas financieros que colabora conmigo esta semana, asegura que se debe a la tendencia de satisfacer deseos y necesidades de inmediato, en lugar de construir gradualmente una estabilidad económica a futuro.

El creciente consumo de contenido en redes sociales, desde nuestro punto de vista, es un factor significativo que fomenta la comparación entre personas y, en consecuencia, la aspiración de tener lo que otros tienen. Y las tarjetas de crédito en conjunto con la tecnología, nos facilitan hacer realidad nuestros sueños.

La solución no consiste en buscar cómo generar más dinero, pues eso implica trabajar más y tener menos tiempo para vivir, lo que genera más estrés. El estrés financiero tanto Clau como yo consideramos es un padecimiento de ricos y pobres porque entre más tenemos, más queremos y más gastamos.

Claudia Martínez nos brinda las siguientes estrategias para aprender a gestionar mejor las finanzas y reducir el estrés.

Consejos para reducir el estrés financiero

Consejo 1. Hacer un presupuesto. El presupuesto es básicamente registrar en qué gastas el dinero que ganas. Te ayudará primero a hacer conciencia sobre a dónde se va tu dinero y después tener un claro control sobre tus ingresos.

Lo puedes hacer de manera semanal, quincenal o mensual y lo ideal sería que distribuyas tus ingresos en tus metas a corto, mediano y largo plazo; desde darte ese gustito de fin de semana, viajar, comprarte una casa y ahorrar para el retiro.

Te recomiendo 3 apps buenísimas que me han ayudado a administrarme de una manera infalible: Monify, Goodbudget y Fintonic, además de la vieja confiable, crear un excel con tus rubros específicos de tus gastos.

Consejo 2. Hacer un reset de tus malos hábitos. Al hacer tu presupuesto, vas a identificar los gastos que más te han llevado a endeudarte. Analiza qué te impulsa al tarjetazo, si es necesario, acude a terapia, quizá piensas que tu valor está en el dinero o tienes miedo al rechazo de tu círculo cercano al no poder acudir a los compromisos sociales.

Concientizar el mal manejo económico, es el primer paso para dejar atrás malos hábitos y poner en práctica acciones para hacer las cosas de manera diferente a como las hemos venido haciendo y por ende tener resultados diferentes.

Consejo 3. Edúcate a nivel financiero. En México, lo que falta es educación financiera. Según mediciones internacionales, sabemos lo que nos hace daño y lo que debemos hacer, pero no contamos con el conocimiento suficiente para desarrollar estrategias que nos ayuden a tener salud financiera.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) imparte en línea y de manera gratuita el Diplomado en Educación Financiera, las inscripciones están abiertas del 2 al 30 de septiembre, es una gran opción para empezar.

Consejo 4. Desarrolla una estrategia para reducir deudas. Si tienes deudas que van creciendo como una bola de nieve, tranquilízate y enumera de la más grande a la menor, así como la que más interés te genera. Crea un plan de pago y trata de aportar un poco más del mínimo periódicamente para reducirla.

Consejo 5. Busca ayuda profesional. Si sientes que no puedes manejar tus finanzas de manera autónoma, considera buscar la ayuda de una persona especialista.

Lo más importante, acepta tu realidad y el estilo de vida que puedes tener en la actualidad, lo cual no significa que no vayas a tener éxito financiero, sino que tendrás que poner freno a aquellos gastos que aún escapan a tus posibilidades para poder construir la vida próspera que deseas.

El éxito financiero no tiene un secreto único, pero aprender sobre finanzas personales, perderle el miedo a los seguros de vida, programas de inversión y manejar las deudas con disciplina puede ayudarte a maximizar tus recursos.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

COLABORADORA

@DULCEGALINDOVILLA

MAAZ