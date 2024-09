Demos vuelta a la página

A tambor batiente y con banderas desplegadas concluye el gobierno de López Obrador con la admiración de sus partidarios y la solidaridad lacrimosa de sus colaboradores. No cabe duda de que el líder transformó aparentemente la realidad. Más allá de las teorías sobre la comunicación de McLuhan o las maniobras masivas de Goebbels, el Presidente logró una percepción alterna de la realidad, en su mundo mítico terminó con la corrupción y con el sistema neoliberal, despertó la esperanza de un pueblo y se posicionó más allá del heroísmo, en la santidad que sólo los profetas logran.

Por supuesto la realidad no se modificó, el crecimiento económico fue el más bajo de los últimos 40 años; la atención a la salud pública no resolvió las graves crisis sanitarias que seguimos enfrentando; la educación pública no mejoró; y sobre todo, la percepción de la inseguridad y el pánico que nos genera, aumentó de manera exponencial; al tiempo que las relaciones internacionales se deterioraron. Sin embargo, será la historia la que en su tiempo dicte un veredicto.

Por lo pronto, debemos enfrentar en este nuevo Gobierno, los graves retos que tiene la nación, y debemos hacerlo, no a partir de esa contradicción violenta que se ha dado entre los mexicanos. Si queremos un mejor país debemos construirlo con la unidad y solidaridad de valores éticos y políticos consagrados en la conformación de nuestra nacionalidad.

Démosle vuelta a la página y esperemos que la presidenta Sheinbaum tenga el carácter y la capacidad de avanzar hacia el futuro con eficiencia y patriotismo. No es fácil la tarea, pero tampoco imposible. Su preparación académica y serenidad nos permite augurar un gobierno que tenga su propio sello, que apague el espejo de las falsas ilusiones, y empuje la nave nacional hacia la prosperidad y el respeto a todas las formas de pensamiento; ella tiene una ideología, con ella triunfo electoralmente. Ojalá de verdad avance hacia un régimen de izquierda inteligente y con programa.

Por ahora la principal tarea es combatir la inseguridad, y para ello cuenta con un secretario de Seguridad que demostró capacidad en su gestión en la Ciudad de México: García Harfuch debe de consolidar su equipo apoyándose en las Fuerzas Armadas y sobre todo, utilizando la pista del dinero a través de la inteligencia financiera y el combate al crimen organizado, con la inteligencia criminal. Lo sabe hacer y éste será el primer tema que debe abordarse, para que los mexicanos recobremos la confianza en el futuro.

Respetar la libertad de expresión y de pensamiento, entender que no existe un pensamiento único para el futuro nacional, será fundamental, y en ello no sólo los partidos políticos, si no los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, deben entender que el tema es de ida y vuelta, darle vuelta a la página y no empantanarnos en la discusión inútil sobre el anterior Presidente, debe ser una conducta que despeje la obscura niebla que hoy se cierne sobre el escenario nacional.

No esperemos más de la próxima Presidenta que lo que ella ha prometido, ojalá lo pueda realizar con independencia, con energía y sobre todo con una visión patriótica hacia el futuro.

Démosle vuelta a la página.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ