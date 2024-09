Luego de 35 años de existencia, la semana pasada el INE declaró la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática, esto después de no superar el umbral del 3% de la votación nacional en la elección constitucional del pasado dos de junio; el PRD obtuvo en la elección de diputados federales el 2.5% con alrededor de 1.4 millones de votos. No obstante lo anterior, este instituto político mantiene el registro local en 13 entidades.

La fundación del PRD como partido político se remonta al cinco de mayo de 1989, su origen es la Corriente Democrática que nace en el seno del PRI y que impulsan, entre otros, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano y Porfirio Muñoz Ledo, quienes exigían métodos democráticos para elegir al candidato a la presidencia de la República dentro de ese Instituto; ante una negativa, Cárdenas y Muñoz Ledo renuncian a su militancia y junto a otros partidos como el PMS y PSUM compiten en la elección presidencial de 1988 con Cárdenas como candidato. Ante los cuestionados resultados que otorgaron la victoria a Carlos Salinas en esos comicios, el PRD surge como un partido de oposición que se asumiría de izquierda.

Tras su fundación y los resultados de la elección presidencial, el PRD exige elecciones constitucionales libres y auténticas por lo que, con otros partidos, impulsa la creación de instituciones y leyes electorales que garanticen esos principios; es así como nace el entonces IFE y los Tribunales electorales. El de la Revolución Democrática impulsó también el retorno de las elecciones locales en el otrora Distrito Federal, las que permitirían a los capitalinos elegir a sus autoridades inmediatas a partir de 1997.

En su primera incursión nacional, el PRD obtiene casi el 20% de la votación nacional en la elección intermedia de 1991; en 1997 el PRD gana por primera vez una entidad federativa, siendo esta la del D. F. con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. Luego se haría con las gubernaturas de Zacatecas, Baja California Sur y Tlaxcala en 1998. A partir del triunfo en la ahora Ciudad de México, el partido del Sol Azteca logó posicionar candidatos a la presidencia de la República en los años 2000, 2006 y 2012 sin resultados favorables.

Las divisiones internas, las fallidas alianzas políticas y electorales, así como una importante escisión que dio origen al partido MORENA, el PRD vino en picada hasta la pérdida de su registro.

No obstante lo anterior, resulta difícil desconocer las aportaciones de este Partido en la democratización de la vida pública y política del país; no es posible comprender el contexto político de este Siglo en México si no se reconocen las contribuciones de este Instituto. En particular, milité de 1996 a 2012 en el de la Revolución Democrática convencido de sus postulados. RIP.

POR ABELARDO RODRIGUEZ

COLABORADOR

