Claudia Sheinbaum encabeza la Clase Nacional de Boxeo 2025 en el Zócalo capitalino

La Clase Nacional de Boxeo, que convoca a cerca de un millón de personas en las distintas plazas públicas del país, es un mensaje al mundo: en México se construye la paz.

Así lo aseguró este 6 de abril la Presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar el inicio de esta dinámica en el Zócalo de la Ciudad de México, donde reiteró que la nación que encabeza es libre e independiente.

En compañía de miembros de su gabinete, así como campeones históricos del Boxeo, la titular del Ejecutivo federal reiteró el papel de la juventud.

"Las y los jóvenes mexicanos dicen: no a la violencia, no a las adicciones; el pueblo de México dice: no al racismo, no al clasismo, no al machismo; el pueblo de México dice: sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor", afirmó.