¿Chingu Amiga se va a Perú? Esto sabemos sobre su supuesto "abandono" a México

Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, no ha dejado de acaparar la atención en redes sociales desde hace algunas semanas, cuando se le acusó de gentrificar México y además de supuestamente lucrar con casos de pobreza en el país; desde entonces se ha enfrentado a fuertes críticas por parte de internautas, quienes incluso le piden regresar a Corea del Sur. En medio de esta polémica ha crecido el rumor de que la creadora de contenido estaría por mudarse a Perú.

La controversia ha crecido con comentarios divididos por quienes quieren que abandone México y por quienes la defienden; sin embargo, hasta ahora todo se trata de un rumor o "chisme" del Internet y nada ha sido confirmado por la creadora de contenido. Fue por medio de un posteo de Facebook por una página de humor en donde creció la Fake News de que Chingu Amiga se iría de México para establecerse en Perú, ¿pero qué se sabe al respecto?

Fue la página de Filosóraptor quien el pasado 4 de abril compartió una foto de la coreana junto a la bandera peruana y preguntando si abandonaría las tierras mexicanas, esto supuestamente porque en una transmisión en vivo dijo que está "harta" del hate que recibe en México y que como "ya no la quieren", estaría por mudarse del país. Cabe destacar que no hay pruebas de estas supuestas declaraciones de la influencer, por lo que sólo se queda como un rumor del Internet.

"¿SE VA DE MÉXICO? La influencer asiática mejor conocida como Chinguamiga dice que ya está harta. Via Instagram Chinguamiga mencionó en un live que como ya no la quieren en México se irá a vivir a Perú. Ya que anteriormente ha visitado muchas veces este país y ha notado que la gente la quiere más. Anteriormente se ha criticado a la creadora de contenido asiática por lucrar con la pobreza de la gente, también es señalada por no pagar impuestos del contenido que genera", escribió Filosóraptor en Facebook.

Hasta ahora no hay video que confirme que la influencer dijo estas palabras. (Foto: FB FilosoraptorPaginaOficial)

¿Chingu Amiga se va de México? Crece rumor de que se mudará a Perú

La publicación de la página de Facebook Filosóraptor en la que se asegura que en un live de redes sociales Chingu Amiga dijo que se irá de México se ha hecho viral, pero es importante mencionar que hasta ahora no hay videos que confirmen que la creadora de contenido mencionó lo anterior ni mucho menos que sea oficial que se mudará a Perú. Pese a la polémica que se está generando por este posteo, hasta ahora la influencer no ha confirmado ni negado la información, por lo que se mantiene como una fake news.

Sin embargo, desde hace algunas semanas Sujin Kim se ha mantenido en polémica por quienes la acusan de gentrificar el país, además de mostrarse supuestamente insensible a algunos temas de relevancia en México. ante ello, ha recibido comentarios de odio y críticas, estos se hacen presentes incluso en sus videos de humor y con los que se ganó el corazón de los mexicanos.

"Ya lárgate de México", "no todos queremos que te vayas de México", "también hay boletos de regreso a Corea", "Nadie me hará odiarte", "tú ignora los comentarios malos, esas personas están amargadas" y "aunque te tiren hate yo te adoro Chingu", se lee en la red.