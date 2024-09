EL EQUIPO DE Omar García Harfuch ya trabaja en propuestas para construir una policía investigadora dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC).

Se trata de contar con una institución diferente a la Guardia Nacional, a efecto de que esta última y las fuerzas armadas se aboquen a la seguridad interior.

A su vez la nueva policía que se está construyendo se centraría en las tareas de investigación, en colaboración estrecha con la Fiscalía General de la República (FGR) que hoy lleva Alejandro Gertz Manero.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) podría terminar pasando a la SSC y la FGR se quedaría con la parte ministerial, como de hecho sucede en la mayoría de las fiscalías del mundo.

Arrastrando el lápiz sobre este proyecto se encuentran ya los principales y más cercanos colaboradores de García Harfuch que lo vienen acompañando desde hace más de una década.

Apunte a Francisco Almazán Barocio, el ex Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, y a Omar Reyes, subsecretario del Sistema Penitenciario de CDMX.

También considere a Marcela Figueroa Franco, directora general de Carrera Policial y subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los dos primeros compañeros de Omar desde la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Parte fundamental de la nueva policía sería ni más ni menos, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde ya se menciona a Almazán Baroccio como sustituto del general Audomaro Martínez.

El reto está en dónde quedará la parte de inteligencia que lleva el CNI que no tiene que ver con lo criminal, pero que también es esencial para el Estado Mexicano.

AYER, LA PRESIDENTA electa se reunió con el secretario de Hacienda. Fue a bote pronto por la presión que ya se dejaba sentir en el ambiente por las versiones de la renuncia de Rogelio Ramírez de la O. Tras ese encuentro salió la declaración-desmentido de Claudia Sheinbaum de una eventual salida del encargado de las finanzas de este país. Otra vez, como el jueves de la semana pasada, la doctora fue abordada a las afueras de la casa de transición y a una pregunta sobre el futuro de Ramírez de la O su respuesta fue tajante: “Rogelio se queda”. La tranquilidad, más que a los mercados, llegó dentro del mismo equipo hacendario que por lo menos ya le quedó claro que el doctor por la Universidad de Cambridge se mantendrá cohesionando al resto de sus colaboradores. ¿Las designaciones que le han impedido hacer? Se asegura que paulatinamente, después del 1 de octubre y más claramente en enero, las podría ir acomodando.

EN 2014 EL entonces director general de Exploración y Producción (PEP), dijo haberse reunido con representantes de empresas internacionales como Chevron, Shell, Exxon, BP, Petrobras, Ecopetrol, Petronas, PetroChina, Cubapetroleo y Petróleos de Venezuela, con el objetivo de que Pemex se asociara para llevar a cabo trabajos de exploración y producción, sobretodo en aguas profundas. El funcionario, nombrado por Emilio Lozoya, también dijo sentirse muy entusiasmado del resultado de las rondas petroleras y abrirle a estas compañías la oportunidad de explorar y producir crudo en yacimientos de México, pues eso permitiría subir la producción a tres millones de barriles diarios. Bueno, pues este funcionario es Gustavo Hernández, quien le decía se ha acercado al nuevo director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Suena contradictorio que uno de los responsables de implementar la reforma energética privatizadora de Enrique Peña Nieto se esté tratando de colar a la paraestatal en calidad de asesor del director general.

EL MERCADO MARÍTIMO internacional se prepara para aumentar la prima de riesgo de todas las embarcaciones con bandera extranjera que presten servicios en aguas nacionales, derivado de la incautación que hizo el SAT de un barco de dragado en el puerto de Tampico hace casi un año. Como le platiqué, el caso está en el Tribunal Internacional de la Ley del Mar en Hamburgo, Alemania donde se disputa la legalidad de esta incautación supuestamente aduanera. El Zhen He, con bandera de Luxemburgo, contaba con una cobertura de guerra del asegurador internacional Lockton, propiedad del líder mundial en manejo de riesgos Everest Group que dirige Juan C. Andrade. Este aumento en la prima de riesgo no es menor, pues eso tendrá un impacto directo en los costos de los fletes de cualquier tipo de embarcación, no solo de dragado. De acuerdo con analistas del sector, independientemente de la deliberación del arbitraje internacional entre México y Luxemburgo, nuestro país tendrá que asumir las consecuencias inflacionarias de esta medida que podría ser tomada en cualquier momento por el mercado asegurador. Y es que más de 70% de los alimentos importados que llegan aquí se hace vía marítima en puertos mexicanos. Los platos rotos de este asunto lo pagarán los consumidores.

AL CIERRE DE agosto el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que dirige aún el futuro secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales, reportó un incremento de 49% en la afluencia de pasajeros para el servicio ferroviario, al pasar de 6 mil 768 pasajeros movilizados en julio a 10 mil 83 en el último mes. En los primeros ocho meses del año la ruta que conecta a los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz movió 59 mil 731 pasajeros, con picos de casi 600 personas diarios en fines de semana y temporada vacacional, superando la capacidad que se proyectaba de 400 pasajeros al día en esta etapa del proyecto.

CONTRARIO AL COMPLEJO entorno, hay firmas extranjeras que apuestan por México. Es el caso de Six Flags Entertainment Corporation, que preside Richard A. Zimmerman. La operadora de partes prevé destinar en los próximos cuatro años lo que ha invertido en la última década, iniciando en 2025 con el festejo de su 25 aniversario aquí. Ya trabaja en un ambicioso programa de actividades que realizará en la primavera y verano del próximo año y que tendrá la calidad de los ya conocidos Festival del Terror y Christmas in The Park. Así es que habrá sorpresas para los que gozan de las emociones de este tipo de parques.

POR PRIMERA VEZ en su historia, y como parte de su 114 aniversario como Universidad Nacional, la Orquesta Sinfónica de Minería con sus 85 músicos ofrecerá un concierto gratuito y para todo público mañana sábado en las Islas de Ciudad Universitaria. Buena forma de conmemorar un hecho fundamental para la casa de estudios que encabeza Leonardo Lomelí y para el país. El concierto será a partir de las 14:30 horas.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

