Revés diplomático

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, concluyó su visita a Medio Oriente con una posible tregua entre el Gobierno de Israel y el grupo extremista Hamas. En conferencia de prensa, Blinken dijo que esta propuesta de cese al fuego puede ser de las últimas oportunidades para ambas partes.

En un nuevo viaje a la región de Medio Oriente, el secretario Blinken no pudo concretar un cese al fuego entre Israel y Hamas, en la propuesta se tenía planeado un intercambio de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. El acuerdo se llevaría a cabo con el respaldo de Qatar y Egipto, quienes comentaron que el grupo extremista no veía favorable el acuerdo, razón por la cual sería complicado de aceptar.

De acuerdo con funcionarios egipcios, el proceso de cese al fuego constaría de tres etapas, en la primera, se liberarán a los rehenes judíos que están en cautiverio desde octubre de 2023 y quienes son los más vulnerables; una vez superada esta primera etapa, se llevarían a cabo los otros puntos. Pero Hamas no acepta el acuerdo porque Estados Unidos no ofrece garantías en la retirada del ejército israelí de territorio palestino, razón por la cual no se han sentado en la mesa de negociaciones.

Durante las conversaciones para el cese a los ataques por parte de Israel, se dio a conocer que el ejército había lanzado misiles a una escuela donde supuestamente había soldados de Hamas, quienes salieron a desmentir los dichos de los israelíes, las autoridades palestinas aseguraron la muerte de dos menores y un periodista en la zona del ataque.

Los distintos actores internacionales en la región ofrecen salidas para lograr la paz en la región y buscan que el conflicto no escale más a causa de los recientes ataques contra dirigentes de Hamas en Irán y de Hezbolá en Líbano, quienes han lanzado misiles hacia Israel como represalia.

¿Quién será el mediador que logre llegar a acuerdo de paz en la región? Qatar fue de los primeros países que se ofreció para mediar las partes y logró en varias ocasiones el cese al fuego para la entrada de asistencia humanitaria y el intercambio de rehenes.

China, por su parte, le dio legitimidad a Hamas al crear una alianza entre las facciones políticas en Palestina. Y Estados Unidos, es el único que puede presionar a Israel para lograr un cese al fuego.

Por ahora se mantiene el escepticismo de lo que las autoridades palestinas puedan pedir para sentarse en las mesas de negociaciones con Estados Unidos, Qatar y Egipto porque si bien no aceptaron esta propuesta, no se retiraron. Una decisión que puede abrir el camino para lograr los consensos necesarios para el cese definitivo de los ataques en la región y evitar escalar el conflicto con otros países de la zona.

POR: AZUL ETCHEVERRY

