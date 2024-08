Jalisco y el deporte

El éxito de Jalisco como primer estado que más atletas aporta en el país se ha basado en la continuidad, pero también en hacer un análisis prioritario de cuáles eran los deportes donde Jalisco podía ser una potencia y donde México tenía oportunidades.

Ayer se dieron a conocer en esta columna dos puntos relevantes del éxito deportivo en Jalisco para ser campeones nacionales y también brillar en los Juegos Olímpicos.

Además de la protección de los perfiles de los atletas y de traer couches de varias naciones, se hizo una inversión muy fuerte en reequipamiento, para recuperar infraestructura. Un ejemplo es lo que dejaron los Juegos Panamericanos realizados en Jalisco en 2013. Después se apostó a las estrategias especiales.

México tiene talento y tiene potencial en muchos deportes, pero si no hace estrategias especiales para que estos atletas puedan competir en el máximo entorno internacional se quedaría corto.

Fernando Ortega, titular del deporte en Jalisco, dijo que a veces no basta solo con la preparación, no basta solo con los campamentos, no basta solamente con asistir a algunos eventos que te dan puntos para clasificarte.

Ahora en Guadalajara se habla de quienes están en los Juegos Olímpicos, pero debe hablarse de algunos prospectos que sus nombres aún no se conocen y que los veremos sin duda durante los eventos internacionales durante todo el próximo ciclo olímpico.

Las mujeres han sido una fortaleza en el modelo del deporte de Jalisco. Ejemplo, había muchas expectativas, de Ale Valencia, por ejemplo. Fue 4.º lugar en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Sus resultados lo avalan, obviamente para poder llegar a la justa olímpica.

***

PAN IMPUGNA SOBRERREPRESENTACIÓN

Lidia Argüello Acosta, secretaria general adjunta del Partido Acción Nacional (PAN), impugnó la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que declaró infundado su juicio en contra de la sobrerrepresentación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado.

Argüello Acosta dijo que tenía bajas expectativas del TEESLP con respecto al tema y espera que el asunto pueda llegar hasta la Sala Superior del TEPJF.

Uppercut: Según el PAN no se tomó en cuenta el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), INE/CG193/2021, para verificar los límites de sobrerrepresentación en la asignación de diputaciones.

EEZ