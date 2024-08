Japón, el orden del caos

Qué bonito es el país nipón, un país que sorprende a cada paso y que ha sabido conjugar su rica herencia cultural con una impresionante modernidad, que nos hace pensar y sentir que estamos en el 2050.

En cada rincón de Japón se descubre una historia, un símbolo, una tradición, una hermosa tierra de contrastes y sabores para recordar.

Viajar a Japón por primera vez es como abrir un libro lleno de páginas por descubrir, donde cada capítulo está repleto de fascinantes templos e historias.

Un país que fusiona sus tradiciones milenarias con la tecnología de manera fascinante. Desde los rascacielos de Tokio hasta los tranquilos templos de Kioto, Japón ofrece un viaje único para los sentidos.

Con una población de más de 125 millones, es impresionante cómo la cortesía y el orden prevalecen en una sociedad tan densamente poblada.

Tokio es jardines, moda, y palacios, desde el famoso cruce de Shibuya, donde una marea humana cruza la intersección más concurrida del planeta, hasta los tranquilos jardines del Palacio Imperial, Tokio es una ciudad de contrastes, además la capital y ciudad más grande de japón, y también el área metropolitana más poblada del mundo, con más de 37 millones de habitantes.

Otra de las curiosidades de Tokio que me sorprendió, fue ver que la capital nipona es la ciudad que posee más restaurantes con estrellas Michelin “de lejos, la capital mundial de la gastronomía”, además cuando visites Tokio no deberías preocuparte cuando tengas sed, hay una máquina de bebidas cada 12 metros, este país cuenta con más de 5 millones de máquinas, es decir, una para cada 23 personas, es una locura…

Pero, no podemos hablar de este lugar sin mencionar su comida. Desde el sushi fresco de Tsukiji Market hasta el okonomiyaki de Osaka, cada bocado es una explosión de sabores.

La verdadera carne de Kobe proviene exclusivamente de 262 granjas en la región de Tajima, que tiene a Kobe como capital. Y no olvidemos el ramen, una delicia que varía de región en región.

Pero Japón no es solo Tokio. Un viaje en tren bala en el Shinkansen, te lleva a Kioto, una ciudad que parece detenida en el tiempo. Aquí, los templos y santuarios son testimonio de siglos de historia. El Pabellón de Oro, Kinkaku-ji, con su brillante fachada cubierta de oro fue mi favorito.

Japón tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo, con una media de 84 años. Esta longevidad se atribuye a una dieta balanceada y llena de soja, miso, tofu, algas y matcha, aunque contrariamente, es uno de los países en donde más suicidios hay en el mundo. El primero, es el popular puente Golden Gate de San Francisco (EE.UU.), y quizá tenga que ver con la cantidad de reglas, y normas no escritas.

En la cultura japonesa, especialmente en Tokio, hay un concepto de "honne" (verdaderos sentimientos) y "tatemae" (lo que se muestra en público). Es común que las personas mantengan una apariencia pública que puede diferir de sus sentimientos reales para mantener la armonía social, y es ahí cuando se percibe el orden del caos.

Un dato curioso es el fenómeno de los "konbini", tiendas de conveniencia abiertas 24 horas, donde se puede encontrar de todo, desde comida deliciosa hasta artículos de primera necesidad, así como la usual compra de artículos de “lujo” de segunda mano.

Las curiosidades de Japón son tantas que podríamos llenar páginas. Por ejemplo, ¿sabías que en Japón hay máquinas expendedoras que venden todo tipo de productos, desde bebidas hasta ropa interior? O que en algunas cafeterías puedes disfrutar de la compañía de búhos o cerditos mientras tomas tu café…

Además, Japón es el hogar de más de 6,800 islas, y tiene más de 100 volcanes activos, incluyendo el hermoso Monte Fuji, cada isla con su propia historia y cultura, algo que me parece interesante contarles, es que japón importa más el 70% de su industria alimentaria, por lo que su desgaste de suelo es menor, y cuenta con interesantes sistemas de reciclaje que se deberían replicar en occidente.

Sin embargo, no todo es perfecto en esta tierra de cerezos en flor. El estrés laboral y el aislamiento social son problemas persistentes, reflejados en tasas de suicidio relativamente altas, a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir esta crisis.

La realidad es que Japón y su capital, Tokio, ofrecen una fascinante mezcla de tradición y modernidad, aunque la ropa occidental es común en Japón, el kimono sigue siendo una prenda importante, especialmente durante festivales y ceremonias y es un viaje al pasado vestirlo.

Sin duda, algo que me encantó, es que el respeto es un valor central en la sociedad japonesa. Esto se refleja en prácticas cotidianas como la reverencia (ojigi), que es una muestra de respeto y gratitud, y finalmente de lo que nadie quiere hablar, es de lo poco cómodos que se sientes los japoneses, con la gran cantidad de visitantes y turistas debido a la estruendosa caída del Yen, el gobierno ya está incrementando costos en algunos lugares para turistas.

Viajar a Japón es más que un viaje físico; es un viaje al alma, es abrir una puerta a un mundo donde la tradición y la modernidad coexisten en perfecta armonía. Es una invitación a ver el mundo con nuevos ojos, a encontrar la belleza en lo simple, y a conectarse con una cultura que valora tanto el pasado como el futuro.

Japón deja una huella indeleble en el corazón, una melodía suave que resuena mucho después de haber regresado a casa. Para cualquier viajero en busca del orden del caos, Japón es el destino definitivo.

Gracias por llegar hasta aquí, last but not least, asegúrense de hacer ruido cuando coman ramen. ARIGATÕ GOZAIMASU…

KAREN TORRES AGUILAR

COLABORADORA

IG: @KARENTORRES.MX