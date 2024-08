“El Pollo” de la discordia

El ambiente en Morena no es el mejor, y una de las razones principales es el creciente malestar hacia ciertos miembros del Partido Verde Ecologista. La figura central de esta discordia es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien es señalado como uno de los culpables de que Morena esté en la incómoda posición de tener que comprar, perdón, “convencer” a algunos senadores para que se sumen a sus filas y así alcanzar la mayoría calificada necesaria para las reformas constitucionales.

Sólo recuerden que, lo que tiene precio ¡es barato!

Es inevitable recordar que Gallardo, conocido como "El Pollo", maniobró en su estado para que Morena no tuviera presencia en el Senado, asegurando que sólo su esposa, Ruth Miriam González, llegara al cargo bajo la bandera del PVEM. Ahora, con los dos ex perredistas, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, ya en el equipo de Morena, sólo falta que algún senador más se “enamore” de la causa guinda para que el partido tenga el control absoluto que necesita para hacer y deshacer en el Congreso de la Unión.

Dentro de Morena muchos opinan que si Gallardo hubiera dejado de lado sus resentimientos y su afán de protagonismo, no estarían en la situación de tener que reclutar a nuevos aliados a toda costa. Pero, como dice el Divo de Juárez, recordándolo a ocho años de su muerte, "¿pero, qué necesidad, para qué tanto problema?"

Ahora sí que ¡todo por un pollo!

Por otro lado, las tensiones entre Morena y el Verde se han incrementado en el Senado, especialmente entre los coordinadores de ambas bancadas.

Me cuentan que a Adán Augusto López, el tabasqueño líder de los morenistas, no le cayó nada bien que Manuel Velasco, su contraparte del Verde, anunciara prematuramente que ya contaban con los votos necesarios para aprobar la reforma al Poder Judicial la próxima semana. La molestia en Morena fue evidente: “Los verdes no entienden”, dijeron algunos en privado después de las declaraciones de Velasco.

A pesar de estos roces, la alianza legislativa sigue en pie, al menos en lo que respecta a la culminación de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estamos en la cuenta regresiva, y pronto veremos de dónde saldrá el último voto que falta para desmantelar el actual sistema judicial, tal y como algunos lo desean.

***

En corto: La plenaria del PRI fue más de lo mismo, a puerta cerrada, en lo oscurito y sin declaraciones, una vez más los priistas encabezados por Alejandro Moreno no quisieron arriesgarse y bajaron su cortina para evitar infiltrados opositores a su presidente nacional, tal y como se hizo al refrendar el liderazgo de "Alito".

Bien dicen que el que nada debe nada teme.

