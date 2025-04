Vendedor de cerveza conquista Pa’l Norte con su habilidad bailando quebradita | VIDEO

Este fin de semana se celebró una edición más del Festival Pa'l Norte que regaló grandes momentos a los cientos de asistentes, entre ellos algunos de los vendedores que no dudan en tomarse unos minutos para disfrutar de sus artistas favoritos. Como el que se hizo viral en TikTok, pues, sin dejar de atender a las personas, se dejó contagiar por la quebradita hasta que algunos de los que lo rodeaban se sumaron a él mostrando sus mejores pasos.

Música, buen ambiente y divertidos momentos fueron parte del Festival Pa'l Norte que se realizó este fin de semana en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Ante eventos así, las redes sociales se han convertido en el mejor aliado para difundir entre internautas instantes que conquistaron a los asistentes, como el que protagonizó un vendedor de cerveza que mostró sus mejores pasos de baile contagiando de su alegría y ritmo a quienes lo rodeaban.

Vendedor de cerveza conquista Pa’l Norte bailando quebradita

El video fue difundido por el usuario Arceo Antonio en TikTok y en éste se observa que el vendedor coloca los botes a un lado mientras comienza a bailar, de un momento a otro los asistentes abren paso mientras animan al comerciante a mostrar sus mejores pasos de baile. Al fondo, sobre el escenario, se escucha “La Nena” de Edén Muñoz y al instante el señor con un chaleco amarillo se mueve entre aplausos y gritos de quienes lo rodean.

Vendedor de cerveza conquista Pa’l Norte bailando quebradita. Foto: Captura de pantalla TikTok @arceo.antonio



Animado por el ritmo del vendedor, uno de los asistentes se incorpora al círculo y comienza a a bailar junto al comerciante. Cuando parecían haber terminado, otro sujeto se acerca al señor para continuar bailando y tratar de hacer algunos de los complicados pasos cargándolo y después fue el vendedor quien dio muestra de su agilidad cargando al joven de un lado para otro.

Usuarios aplauden habilidad del vendedor de cerveza

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas aplaudieron el talento del vendedor de cerveza bailando quebradita; además, destacaron la importancia de tomarse unos minutos para que también puedan disfrutar del Pa'l Norte sin dejar de lado su trabajo atendiendo a quienes están desean comprar, quienes también esperaron un momento observando la habilidad del vendedor.

“El don se tira como si todavía hubiera refacciones”, “Ese joven de chaleco amarillo y sus rodillas sanas”, “Se robó el show el Don Tecate”, “¿180 el vaso de cerveza? El don: ‘No, también incluye el bailecito’”, “Arrepentida de no haber estado ahí”, “Lugares donde me hubiera gustado un chingo estar”, “Al día siguiente: ‘¿por qué me dolerá tanto la espalda?’”, “No chambea pero como se divierte”, “No es la edad, no es el dinero, no es la profesión… ¡es la actitud!” y “El don trae mejor cintura que yo”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.