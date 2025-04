Pipa con material inflamable vuelca en carretera y 24 vehículos se incendian; así fue el momento exacto | VIDEO

Un grave accidente ocurrió la tarde de este domingo, 6 de abril de 2025, en el tramo conocido como Morro dos Cavalos de una carretera en Brasil, el cual dejó un saldo de cinco personas heridas y 25 vehículos consumidos por las llamas, luego de que un camión cisterna cargado de etanol volcó y explotó.

El incidente, registrado por una cámara de seguridad de la concesionaria Arteris, responsable del tramo norte de la carretera, provocó caos y una rápida respuesta de los equipos de emergencia. El Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina (CBMSC) trabajó para controlar el incendio y garantizar la seguridad en la zona, debido al alto riesgo por la presencia de sustancias inflamables.

Según cifras actualizadas, 24 vehículos y tres camiones fueron alcanzados por el fuego tras el derrame del combustible, que se esparció colina abajo, afectando incluso a automóviles detenidos en la dirección contraria.

Imágenes de la cámara muestran a conductores abandonando sus vehículos y corriendo para escapar de las llamas, mientras el conductor del camión cisterna y su acompañante, visiblemente afectados, también huyeron del lugar.

Al menos cinco lesionados y decenas de vehículos dañados

Más de 20 vehículos quedaron calcinados. Foto: Departamento de Bomberos

Cinco personas resultaron heridas con quemaduras, principalmente en extremidades superiores e inferiores. El conductor del camión y su acompañante, quienes sufrieron quemaduras de primer, segundo y tercer grado, fueron trasladados a la Unidad de Atención de Emergencias de Pinheira (UPA), en Palhoça, por el CBMSC.

Las otras tres víctimas fueron atendidas por la ambulancia de la concesionaria Arteris, aunque aún no hay información actualizada sobre su estado de salud.

Autoridades plantean soluciones

El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, ha seguido de cerca la situación y expresó su indignación por la falta de soluciones para este punto crítico de la autopista BR-101.

“Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero esto no puede seguir sucediendo. Exijo al Gobierno Federal actuar con rapidez y resolver este problema con Arteris: la construcción de un túnel, que cuesta $1,200 millones de reales (4 mil 200 millones de pesos), pero que es urgente. Santa Catarina no puede seguir sufriendo por esta omisión”, afirmó Mello, quien prometió insistir en esta demanda largamente postergada.

Además de las labores para extinguir el incendio, los equipos del CBMSC comenzaron a remover árboles afectados por las llamas a los costados de la carretera y retirar los vehículos quemados.