Bombazo del ‘Mayo’

La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada es una bomba que no ha terminado de detonar. Su radio de expansión es aun incierto y sus efectos devastadores, poco claros. Pero sus revelaciones podrían provocar un cisma en la 4T. Las implicaciones y consecuencias de su detención y, sobre todo, la manera en que ocurrió, dejan un mar de sospechas.

Las autoridades estadounidenses demoraron demasiado en ofrecer explicaciones y certezas; no alertaron sobre la operación, tampoco compartieron detalles posteriores al arresto.

Dos semanas después, el embajador de EU en México compartió información que dejó más dudas de las que despejó. Según Ken Salazar, “Joaquín Guzmán (hijo del ‘Chapo’) se entregó voluntariamente”, “la evidencia indica que ‘El Mayo’ fue llevado contra su voluntad”, “no se utilizaron recursos estadounidenses en la rendición”, “no fue nuestro avión, ni nuestro piloto ni nuestra gente” y “(la captura) es el resultado de un trabajo muy definido y basado en los principios de respeto a nuestras soberanías”. Básicamente, todo fue entre narcos.

¿Si todo era tan simple, por qué tardó 15 días la explicación? ¿Cómo se afirma que la captura es resultado de “trabajo muy definido” si fue una entrega? ¿Y a cambio de qué Guzmán se entregó y entregó a Zambada? Demasiadas dudas.

La declaración de Salazar llegó apenas el viernes, horas antes de que Zambada diera a conocer -el sábado por la mañana- su propia versión a través de su abogado Frank Pérez.

Lo dicho por el ‘Mayo’, mientras el presidente López Obrador y la próxima presidenta Claudia Sheinbaum se encontraban en Sinaloa, con el gobernador del estado, Rubén Rocha, es un bombazo. Y la explicación dada por un nervioso mandatario estatal en pleno evento público, atropellado en las palabras y desviviéndose para ganar el cobijo presidencial, generan mayor suspicacia.

Zambada asegura que “no me entregué y que no vine voluntariamente a los EU. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los gobiernos. Por el contrario, fui secuestrado y llevado por la fuerza y en contra de mi voluntad”.

Y sigue: “Joaquín Guzmán me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre líderes políticos de nuestro estado. Me dijeron que, además de Héctor Cuén (exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asesinado ese mismo 25 de julio) y el gobernador Rocha Moya, Iván Guzmán Salazar también estaría presente”.

‘El Mayo’ da detalles del encuentro. Asegura que al llegar vio a mucha gente armada, y él se hizo acompañar de pocos escoltas, entre ellos un comandante de la Policía Judicial de Sinaloa. Dice también que en el lugar saludó a Héctor Cuén y a Guzmán López, y que al ingresar a una habitación oscura lo “emboscaron”. “Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y colocó una capucha de color oscuro sobre mi cabeza. Me ataron y me esposaron, (…) me llevaron a una pista de aterrizaje (…) me obligaron a subir a un avión privado”.

Afirma que el hijo del ‘Chapo’ lo ató al asiento y que “nadie más estaba a bordo del avión, excepto Joaquín, el piloto y yo”. Asegura que el vuelo duró entre 2 ½ y 3 horas, hasta que llegaron a El Paso y “fue allí en la pista donde los agentes de EU tomaron la custodia de mí”.

Y afirma categórico dos cosas más: “la noción de que me rendí o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa” y “Héctor Cuén fue asesinado al mismo tiempo, y en el mismo lugar, donde fui secuestrado”.

¿El gobernador de Sinaloa supo todo esto y no dijo nada 15 días, hasta que fue mencionado por ‘El Mayo’? ¿O desconoce lo que ocurrió en su estado? ¿Es confiable? ¿Tiene acuerdos inconfesables? ¿Están enterados en Palacio Nacional? ¿Y en el equipo de la próxima presidenta?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

EEZ